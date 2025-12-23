Reestructuracíón municipal

Nati Algado redistribuye las competencias municipales y anuncia la creación de nuevas carteras

Las dos nuevas concejalías creadas por la alcaldesa de Finestrat son Participación Ciudadana y protección Animal

Onda Cero Marina Baixa

Finestrat |

Después de asumir la Alcaldía y entrar un nuevo concejal en el equipo de gobierno, Salvador Martínez Vaño, Algado ha redistribuido competencias, además de incorporar novedades. A partir de ahora y por 1ª vez en Finestrat habrá una concejalía de nueva creación dedicada a Protección Animal. También se incorpora “Participación ciudadana”; además, Juventud amplía su ámbito y será “Infancia y Juventud” y Fiestas pasará a ser “Tradiciones y Fiestas”.

Por último, hay cambios en delegaciones en torno a aquellas que hasta ahora ostentaba Nati Algado

