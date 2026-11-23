La olímpica Naia Laso y el sorprendente valenciano Taiga Gimeno se han proclamado “Campeones de España Skateboarding Park 2026”, tras imponerse en la gran final de las Iberdrola Skate Series, celebradas en el espectacular SkatePark de La Nucía, que se ha convertido en el “epicentro del skate español”, con gran presencia de público y retransmitido en directo por streaming. Destacar que tres skaters nucieros (21º Samu Cuevas, 22º Guille Molina y 33º Leo Ros) han competido a gran nivel “en casa” ante “su afición”, demostrando el gran nivel de la cantera del Club Skateboarding La Nucía.

Las Iberdrola Skate Series de Park 2026 ya tienen campeones. Después de dos paradas en Málaga y La Nucía, el campeonato ha coronado a Naia Laso y Taiga Gimeno como nuevos campeones de España de Skateboarding Park en las categorías femenina y masculina, respectivamente. Bernabé Cano, alcalde de La Nucía y Sergio Villalba, concejal de Deportes estuvieron en las finales de la mejor competición de España de Skate.

Este mediodía se han vivido unas emocionantes finales en todas las categorías. Con cerca de 60 participantes, esta segunda y última parada ha tenido nivel, emoción y un ambiente de competición inmejorable en “La Nucía, Ciudad del Deporte”. El emblemático skatepark nuciero, Centro de Tecnificación de la Federación Española de Patinaje, ha vuelto a ser escenario del mejor skate nacional, albergando las categorías Sub-12 y Absoluta, durante tres intensas jornadas, del 20 al 22 de noviembre.

Naia Laso: quinto nacional

En categoría femenina, Naia Laso, natural de Bermeo (Bizkaia), se ha proclamado campeona de España tras imponerse en la gran final disputada en el Skatepark de La Nucía. La rider vasca, diploma olímpico en los Juegos Olímpicos de París 2024, ha conseguido sobreponerse a una caída en su primera ronda y ha firmado una gran segunda actuación, en la que ha sumado 74,47 puntos, una puntuación que le ha permitido hacerse con el título nacional, por quinta vez. El pódium final fue: 1ª Naia Laso 74,47, 2ª Nahia Castro 70,33 y 3ª María Atillo 63,10.

El valenciano Taiga Gimeno da la sorpresa

Por su parte, en categoría masculina, Taiga Gimeno, de Quart de Poblet (Valencia), ha dado la sorpresa y ga conquistado el Campeonato de España de Park 2026 después de imponerse en la final celebrada este domingo, en su “segunda casa: La Nucía”. El skater valenciano ha logrado su mejor puntuación en la tercera y última ronda, en la que ha alcanzado los 82,27 puntos para asegurarse la victoria y proclamarse campeón de España, por primera vez. El pódium final en las Ibedrola Skate Series de La Nucía 2026 fue: 1º Taiga Gimeno 82,27, 2º Izei Villacorta 74,97 y 3º Adrián García 71,03.

La Nucía, referente nacional del skateboarding

“La Nucía, Ciudad del Deporte” ha vuelto a consolidarse como una sede clave para el skateboarding nacional, acogiendo por tercer año consecutivo las Iberdrola Skate Series en su modalidad Park. Una competición que ha decidido los “campeones de España de skate” y que ha repartido 10.000€ en premios para las categorías absolutas (repartido equitativamente entre masculino y femenino) y premios en material para los y las Sub-12. La competición se ha podido seguir en directo a través del canal de FEP.TV