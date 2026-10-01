Nace Desnonats de la Vila, un nuevo movimiento ciudadano que reivindica el acceso a la vivienda en La Vila Joiosa

La preocupación por el acceso a la vivienda ha llevado a un grupo de jóvenes de La Vila Joiosa a poner en marcha Desnonats de la Vila, un movimiento ciudadano que busca informar y concienciar sobre la situación de la vivienda en el municipio y sus consecuencias.

La iniciativa lleva poco más de un mes en funcionamiento y ya está organizando asambleas y acciones para implicar a más vecinos.

Jaume Reos, miembro del movimiento, explica cómo empezó la iniciativa: “La idea naix a partir d’un dels integrants de l’organització, que comença a fer publicacions en Instagram. A partir d’ací ens posem en contacte amb altres membres, ens reunim i comencem a parlar sobre la problemàtica que tenim. Rebem molt de suport de persones que ens contacten per Instagram i que estan interessades en el moviment, i decidim fer assemblees cada dues setmanes, crear uns estatuts i formalitzar un poc l’organització per a prendre acció”.

El movimiento surgió a partir de unas primeras publicaciones en redes sociales y, tras recibir el interés y apoyo de otros vecinos, sus integrantes decidieron organizarse y crear una estructura propia.

Entre sus próximos actos, han convocado una concentración este sábado, a las seis de la tarde, en el parque del Censal, para mostrar su apoyo y solidaridad con el movimiento sindicalista relacionado con la vivienda que mantiene una acampada en Madrid.

Sobre la concentración prevista per este sábado, Reos señala: “Tenim previst fer una concentració al parc del Censal per a mostrar el nostre suport i solidaritat al moviment sindicalista per la vivenda que està eixint al carrer en tot l’Estat Espanyol. Concretament, a l’acampada de Madrid, on porten molts dies acampats i la seua intenció és quedar-se”.