El Museo Villa Romana de l'Albir mejora sus recursos divulgativos gracias a una subvención de la Generalitat

Esta ayuda permitirá continuar avanzando en la modernización de este espacio museístico municipal mediante la renovación de diferentes recursos destinados a mejorar la experiencia de los visitantes y la gestión de su patrimonio.

Entre las actuaciones previstas figura la renovación de la panelería expositiva y de la señalética del museo, con el fin de mejorar la accesibilidad y facilitar la interpretación de los restos arqueológicos. Asimismo, se actualizarán los equipamientos vinculados a las visitas inmersivas con realidad virtual mediante la adquisición de nuevos elementos para las gafas Oculus Quest 2, una de las herramientas divulgativas más innovadoras con las que cuenta el museo para mostrar cómo era la villa romana en la Antigüedad.

La subvención también permitirá incorporar y actualizar el inventario y catálogo de las colecciones del museo en GV-MUSEIA, la plataforma de gestión museográfica de la Generalitat Valenciana. Este trabajo supondrá un importante avance en la documentación, conservación y difusión del patrimonio custodiado por el Museo al Aire Libre Villa Romana de l'Albir.

La concejala de Patrimonio Cultural, Sandra Gómez, ha destacado que "esta subvención nos permite seguir mejorando un museo que se ha convertido en un referente del patrimonio arqueológico de la Comunitat Valenciana. No solo invertimos en la conservación del yacimiento, sino también en ofrecer a la ciudadanía y a quienes nos visitan herramientas cada vez más accesibles, innovadoras y atractivas para conocer nuestra historia".

Gómez ha subrayado además que "la actualización del inventario en GV-MUSEIA representa un paso muy importante para la gestión de las colecciones municipales, ya que garantiza una documentación más rigurosa del patrimonio y facilita su conservación, investigación y difusión".

Inaugurado en 2011 como el primer museo al aire libre reconocido oficialmente por la Generalitat Valenciana, el Museo Villa Romana de l'Albir nació con el objetivo de recuperar y poner en valor uno de los yacimientos romanos más relevantes de la provincia de Alicante. Desde entonces, y en colaboración científica con la Universidad de Alicante, ha desarrollado diferentes campañas de excavación, investigación y musealización que han permitido ampliar el conocimiento sobre este enclave, cuyos niveles de ocupación abarcan desde el siglo II hasta el VIII d. C.

Además de su valor científico y patrimonial, el museo se ha consolidado como un importante espacio de divulgación cultural gracias a una programación estable de actividades educativas, visitas guiadas, talleres, exposiciones y propuestas de innovación tecnológica, entre las que destaca la recreación virtual en 360 grados de las antiguas termas romanas.

Con esta nueva ayuda, el Ayuntamiento de l'Alfàs del Pi reafirma su compromiso con la conservación, modernización y difusión del patrimonio histórico municipal, consolidando al Museo al Aire Libre Villa Romana de l'Albir como uno de los principales referentes culturales y turísticos de la Marina Baixa.