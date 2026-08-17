Movilidad lanza un nuevo cupo de 115 abonos trimestrales para el parking de l’Aigüera

El Ayuntamiento de Benidorm ha lanzado un nuevo cupo de 115 abonos trimestrales para vehículos tipo turismo en el aparcamiento público municipal de l’Aigüera para los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2026. El plazo para la solicitud de estos abonos se abre hoy, lunes, y se prolongará hasta el próximo día 28 de agosto. El edil de Movilidad, Francis Muñoz, ha indicado que al igual que en ocasiones anteriores, “los abonos se asignarán por orden de entrada en el Registro a los solicitantes que cumplan los requisitos, hasta cubrir el cupo de 115 abonos ofertados”.

Para optar a uno de estos abonos de 24 horas se necesita ser titular de un vehículo tipo turismo. Además, los ciudadanos titulares de la Tarjeta de Residente podrán optar a una bonificación del abono. En concreto, el precio estipulado para este bono trimestral será de 254,35 euros mientras que el precio bonificado para los titulares de la Tarjeta Residente será de 160,47 euros.

La presentación de las solicitudes ha de realizarse en el plazo establecido y hay dos modalidades: de manera presencial en el registro general del Ayuntamiento, de 09.00 a 14.00 horas; o través del Registro de la Sede Electrónica https://sede.benidorm.org . La solicitud telemática estará abierta hasta las 23.59 horas del 28 de agosto y debe tramitarse como Solicitud General, dirigida al departamento de Espacio Público.

Los solicitantes deben aportar la solicitud del abono en el aparcamiento público subterráneo l’Aigüera e indicar si cumplen las condiciones para la bonificación por contar con la Tarjeta de Residente. En la solicitud, igualmente, debe hacerse constar los datos de identificación del solicitante (nombre, apellidos, DNI, teléfono, correo electrónico y domicilio), y el modelo y matrícula del vehículo. Únicamente se puede solicitar un abono para una matrícula por registro y exclusivamente se estacionará el vehículo indicado en la solicitud. La estimación de la solicitud se comunicará vía telefónica o sms.

El Ayuntamiento verificará el cumplimiento de los requisitos y establecerá el orden de prelación. Después, remitirá el listado definitivo de solicitudes para la emisión de los abonos a la empresa que realiza el mantenimiento y colabora en la gestión de este servicio. El plazo para realizar el pago será de cinco días naturales desde la comunicación de la estimación de la solicitud.

La contratación de un abono no implica la reserva de plaza por lo que el abonado podrá aparcar su vehículo en cualquiera que esté disponible en la planta -2 de dicho estacionamiento, reservándose la primera para rotación. Tampoco otorga preferencia de entrada al aparcamiento si hubiera otros vehículos esperando con anterioridad.