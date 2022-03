La mayoría de los Centros escolares de la Vila Joiosa presentan alegaciones al Arreglo Escolar

El pasado viernes se cerraba el plazo para presentar alegaciones a Conselleria por el "Arreglo Escolar" del próximo curso 2022-2023, por lo que esas alegaciones se recogieron en la reunión ordinaria del Consejo Escolar, el pasado miércoles, analizándolas y dando el Consejo el visto bueno a todas ellas, por lo que el ayuntamiento ha remitido estas alegaciones a Conselleria.

Por una lado, según ha explicado el edil de Educación en la Vila, Xente Sebastià, "los centros Francisca Ruiz Miquel y Mare Nostum piden que se incluya también en ellos un aula de dos años", mientras que "en los otros centros se pide recuperar aulas de otros niveles, principalmente de 3 años", apunta Sebastià.

Por otra parte, la concejala de Educación de Altea, Vicenta Pérez, se reunía ayer con el Consejo Escolar del Municipio para informarles sobre el arreglo escolar comunicado por la Conselleria. En ese arreglo se autorizan dos nuevas aulas para niños de 2 años en el municipio.

La Concejala ha manifestado su alegría por esta concesión con la que, en principio, el Consejo se mostró de acuerdo. Sin embargo, matiza que "ambas aulas no son equiparables" y que, "mientras que una de ellas no supondría ningún problema para adaptarla", poner en marcha la segunda "puede no ser tan sencillo porque implicaría realizar un proyecto".

Pérez insiste en que el consistorio alteano es favorable a la incorporación de los niños de 2 años a la escolarización pero asegura que las circunstancias de cada aula nueva deben ser tenidas en cuenta por la Conselleria.