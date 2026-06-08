Los Puntos de Reutilización de Artículos de Playa de Benidorm referente de buenas prácticas de gestión de residuos para el ‘Green City Accord’

La ciudad de Benidorm ha sido puesta como ejemplo de buenas prácticas en materia de gestión de residuos municipales en el seno del ‘Green City Accord’ (GCA), una iniciativa lanzada por la Comisión Europea que reúne a alcaldes y líderes locales comprometidos en hacer que sus ciudades sean más limpias, saludables y sostenibles. En concreto, Benidorm ha sido destacada por el proyecto de Puntos de Reutilización de Artículos de Playa, que se enmarca en el apartado relativo a los Residuos y la Economía Circular, incluido en el informe del GCA 2020-2025.

El proyecto de Puntos de Reutilización de Artículos de Playa, puesto en marcha en junio de 2024, tiene como objetivo “reducir los residuos y mitigar la huella ambiental del turismo mediante la aplicación de los principios de la economía circular en las playas” ha explicado la concejal de Medio Ambiente, Mónica Gómez. Estos puntos son “lugares de recogida innovadores donde los turistas y usuarios pueden depositar colchonetas, hamacas, sombrillas, flotadores o cubos que ya no necesiten para que otros usuarios puedan recogerlos y reutilizarlos de forma gratuita” ha añadido. Esta iniciativa se renueva cada verano.

La edil ha recordado que se trata de “una iniciativa vinculada a la sostenibilidad ambiental en el mayor y más conocido y visitado espacio natural de nuestra ciudad, como son las playas” y ha afirmado en que “la altísima afluencia de usuarios a este espacio favorece que esta acción tenga un gran impacto, ya que son centenares de miles las personas que cada verano disfrutan de las playas”. De cualquier forma, ha precisado, los artículos depositados que no se encuentren en buen uso para ser reutilizados, “son trasladados por la empresa concesionaria para su tratamiento y eliminación en los puntos correspondientes, de modo que toda esta acción gira en torno a la filosofía de ‘las tres erres’: reciclar, reducir y reutilizar”.

El Green City Accord tiene como finalidad promover el progreso hacia una economía circular mediante el impulso de mejoras significativas en la gestión de residuos en las ciudades. Ello incluye reducir la generación de residuos municipales y su depósito en vertederos, al tiempo que se incrementan de forma sustancial prácticas como el reciclaje. Todos estos esfuerzos están diseñados “para minimizar los impactos ambientales, conservar los recursos y fomentar un desarrollo urbano sostenible” ha concluido Gómez.