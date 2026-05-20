Más de mil personas se movilizan en Villajoyosa por la situación educativa

La concentración se celebró durante la tarde junto a la estatua del doctor Álvaro Esquerdo, en el paseo de la Playa Centro, donde docentes, familias y alumnos se reunieron para defender la educación pública y mostrar su malestar ante la falta de acuerdo con la Conselleria. El portavoz del STEPV en la Marina Baixa, Juan Luis Aguado, explicó que el conflicto continúa sin avances y que el sector mantiene la presión a la espera de nuevas negociaciones.

Los asistentes denunciaron problemas relacionados con la gestión educativa y reclamaron mejoras para los centros de la comarca, así como más recursos y una mayor atención a las necesidades del profesorado y del alumnado.

Además, en Benidorm también se celebró otra concentración frente al Ayuntamiento en apoyo a las reivindicaciones del sector educativo. Las movilizaciones, según los sindicatos, continuarán a lo largo de esta semana.

Aguado señaló que la situación “sigue lejos de un acuerdo” y aseguró que la Conselleria ha dado un ultimátum en la negociación. Ante este escenario, los sindicatos han lanzado una encuesta entre el profesorado para conocer si existe voluntad de mantener las movilizaciones o aceptar la última propuesta presentada por la administración autonómica.