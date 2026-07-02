Más de 450 niños participan en les Escoles d’Estiu municipales y 50 adolescentes en el campamento de verano

Más de 450 niños participan este año en las Escoles d’Estiu municipales que organiza el Ayuntamiento de Villajoyosa, organizadas por las concejalías de Deportes y Servicios Sociales. Además, medio centenar de adolescentes asisten este verano al campamento estival organizado por la Concejalía de Servicios Sociales.

Las escuelas de verano se realizan en el colegio público María Francisca Ruiz Miquel, “La Torreta”, en horario de lunes a viernes 9.00 a 13.00 horas, con opción de comedor hasta las 14.30 horas. El otro campus estival es en el colegio público de Educación Especial Secanet, de lunes a viernes de 9.30 a 13.30 horas. Ambas escuelas de verano estarán en marcha del 25 de junio al 22 de julio; y del 3 al 28 de agosto.

El Alcalde Marcos Zaragoza, la concejala de Servicios Sociales, Maite Sánchez, y el concejal de Deportes, Peyo Lloret, han visitado este miércoles ambas escuelas. El Alcalde Marcos Zaragoza indicó que “estas escuelas de verano son una iniciativa municipal ya consolidada que favorece la conciliación familiar durante el periodo estival, además de promover la práctica deportiva, los hábitos de vida saludables y la convivencia entre los más jóvenes”.

En la escuela de verano, ubicada en el CEIP María Francisca Ruiz Miquel "La Torreta", donde participan más de 450 niños y niñas. A esta cifra se suman 11 usuarios de la Escuela de Verano del CEIP Secanet. La concejala de Servicios Sociales explicó que esta última se trata de “un programa específico dirigido a niños y niñas con necesidades educativas específicas, reforzando así el compromiso municipal con una oferta estival inclusiva y adaptada a las necesidades de todas las familias”.

El concejal de Deportes indicó que “este programa ofrece una amplia variedad de actividades adaptadas a las diferentes edades, entre las que destacan las actividades deportivas, los juegos, las visitas culturales, las jornadas temáticas, la piscina, los talleres y las dinámicas de grupo, combinando el ocio con el aprendizaje en un entorno seguro y supervisado por un equipo de profesionales cualificados”.

Estas Escoles d’Estiu generan además puestos de trabajo ya que han permitido la contratación de 38 profesionales para el campus de La Torreta, una cifra que se eleva hasta los 45 profesionales si se incluyen también los equipos que desarrollan su labor en la Escuela de Verano del CEIP Secanet y en las actividades deportivas gratuitas que se celebran en la playa Centro durante este verano.

El Alcalde Marcos Zaragoza añadió que “la elevada participación registrada este verano vuelve a demostrar la confianza que las familias de Villajoyosa depositan en este programa municipal, que se ha convertido en un referente por la calidad de su organización, su carácter inclusivo y la diversidad de su oferta de actividades”.

Ambas escuelas de verano cuentan con un programa de ayudas de apoyo a la infancia y familia en el periodo estival por parte de Servicios Sociales. Este año, el Ayuntamiento destina un total de 67.956 euros a subvencionar 103 plazas en estos campus a las familias en situación de vulnerabilidad, con necesidades específicas y a los alumnos de la escuela del CEE Secanet. La Generalitat Valenciana aporta, a través del Contrato Programa, 17.000 euros.

La concejala de Servicios Sociales, Maite Sánchez, apuntó que “con estas actividades facilitamos la conciliación laboral, pero también contribuimos a la inclusión social de los niños y niñas de nuestro municipio y a la mejora de la calidad de vida de los menores y sus familias”.

Campamento para adolescentes

El Alcalde Marcos Zaragoza y la concejala de Servicios Sociales visitaron también el campamento para adolescentes que organiza este departamento municipal hasta el 22 de julio.

“Durante un mes, las chicas y los chicos realizan numerosas actividades a través de un enfoque participativo y coeducativo donde relacionarse con su grupo de iguales, conocerse, cocinar, divertirse, practicar estilos de vida saludable, trabajar los valores del respeto y la empatía y cómo cuidar de cada uno y a los demás”, indicó la edil del área.

El Campamento es gratuito ya que está subvencionado por el Plan Corresponsables del Ministerio de Igualdad y se realiza en el centro social Llar del Pensionista, en la Casa de la Juventud, además de en otros espacios al aire libre y municipales. Este miércoles, los participantes realizaban actividades deportivas en el polideportivo Marta Baldó.

El Alcalde Marcos Zaragoza indicó que “con este campamento damos la opción a los adolescentes de generar un ocio saludable, donde el uso de las pantallas no está permitido, en un contexto en el que lo que se quiere es liberarles de los dispositivos lo máximo posible en esta época del año”.