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La Marina Baixa celebra el triunfo de España en semifinales del Mundial

Los municipios de la Marina Baixa celebraron ayer la victoria de España en las semifinales del Mundial con un gran ambiente en las pantallas gigantes instaladas por los diferentes ayuntamientos para que vecinos y visitantes pudieran seguir el encuentro

Onda Cero Marina Baixa

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La Marina Baixa celebra el triunfo de España en semifinales del Mundial
La Marina Baixa celebra el triunfo de España en semifinales del Mundial | Onda Cero Marina Baixa

En Benidorm, el Auditoria Julio Iglesias reunió a numerosos aficionados que vibraron con el pase de la selección a la final. Una imagen que también se vivió en La Vila Joiosa, donde el partido pudo seguirse en el parque de La Barbera; en Finestrat, en la plaça de la Unió Europea; y en Callosa d'en Sarrià, en la plaça del Convent.

Las plazas se llenaron de familias, grupos de amigos y aficionados que compartieron la emoción del encuentro y celebraron juntos el triunfo de la selección española.

Una vez más, el fútbol volvió a demostrar su capacidad para unir a toda la ciudadanía, convirtiendo los espacios públicos en lugares de encuentro y celebración. Tras esta victoria en semifinales, España ya está en la gran final del Mundial, donde buscará alzarse con el título.

Villajoyosa celebra pase semifinales Mundial fútbol
Villajoyosa celebra pase semifinales Mundial fútbol | Onda Cero Marina Baixa
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