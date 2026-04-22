La Marina Baixa celebra el Día del Libro con cultura, música y actividades para todos

En Villajoyosa tendrá lugar la III Feria del Libro en la Barbera dels Aragonés, en horario de 16:30 a 20:30 horas. Cerca de 80 expositores, entre autores y librerías, participarán en este encuentro literario que combinará la venta de libros con actividades familiares.

Benidorm celebrará una lectura pública en el Parc de Foietes, organizada por la Concejalía de Patrimonio Histórico y Cultural. En el acto participarán miembros de la Corporación municipal y alumnado del CEIP Leonor Canalejas. Durante la jornada se leerá la obra ganadora del concurso literario en valenciano "El gos i la tortuga", titulada "La caixa de la memòria", de Sara López. La actividad tendrá lugar el jueves a las 10:00 horas.

En l’Alfàs del Pi, el jueves 23 se celebra la jornada central con la presentación del Concurso de Microrrelatos, un cuentacuentos infantil y una lectura poética; el viernes 24 comienza la campaña de animación lectora en los centros educativos y se realiza un taller creativo infantil en la biblioteca; el martes 28 tiene lugar la presentación de un libro en la biblioteca infantil; y, además, durante todo el mes se puede visitar una exposición pictórica en la biblioteca municipal.

La Nucía celebra la décima edición de su Feria del Libro en la Plaza del Sol, con una programación que incluirá novedades editoriales para todas las edades, encuentros con autores, actuaciones, talleres infantiles, artesanía y otras propuestas.

Finestrat impulsa durante todo el mes iniciativas de fomento de la lectura como ‘Llibres Lliures’, talleres infantiles y cuentacuentos en la biblioteca municipal. Con motivo del Día del Libro, organizará además el cuentacuentos en valenciano "Contes desbaratats".

Por su parte, Altea propone Literatura y Música en la Plaça de l’Aigua, una cita cultural al aire libre que se celebrará el viernes 24 a las 20:00 horas y que combinará la lectura de textos con actuaciones musicales.