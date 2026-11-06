En marcha el dispositivo especial de seguridad para las Fiestas del Jubileo de l’Alfàs

El dispositivo está coordinado por la Policía Local de l’Alfàs, en colaboración con la Policía Nacional, la Policía Autonómica y la Guardia Civil, y couenta también con la presencia de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC). El objetivo es garantizar el normal desarrollo de las celebraciones, velar por la seguridad de vecinos y visitantes y prevenir posibles incidencias durante estos días de especial actividad en el municipio. Este operativo fue abordado y coordinado en la Junta de Seguridad, celebrada la pasada semana en el Retén de la Policía Local, donde se ultimaron las actuaciones previstas para estas fiestas.

Desde la Concejalía de Fiestas, Sandra Gómez ha apelado a la responsabilidad y colaboración de la ciudadanía para que las celebraciones transcurran con normalidad y en un ambiente de convivencia. “Pedimos a vecinos, vecinas y visitantes que respeten y cumplan la normativa vigente, así como las indicaciones de los efectivos de Policía Local, Policía Nacional, Policía Autonómica, Guardia Civil y Protección Civil. La colaboración de todos es fundamental para que podamos disfrutar de las fiestas con seguridad y sin contratiempos”.

En este sentido, el Ayuntamiento recuerda las disposiciones recogidas en el bando de Alcaldía, especialmente las relativas a los horarios y al respeto al descanso vecinal. Los equipos de música instalados en las peñas deberán apagarse a las 04:00 horas, excepto la noche del jueves 5 al viernes 6 de noviembre, cuando deberán hacerlo a las 02:00 horas, y la noche del martes 10 al miércoles 11, cuando el horario límite será las 23:59 horas. Por su parte, las carpas municipales se regirán por los horarios establecidos en el programa oficial de fiestas y podrán permanecer abiertas hasta las 04:00 horas las noches del 6, 7, 8 y 9 de noviembre.

Prohibido el uso de material pirotécnico en la calle Federico García Lorca

El Ayuntamiento recuerda también la prohibición expresa de utilizar petardos, cohetes y cualquier tipo de material pirotécnico en toda la calle Federico García Lorca, en el tramo recientemente peatonalizado. La restricción afecta a todo tipo de artificios pirotécnicos, incluidos petardos, bombetas, masclets, tracas, bengalas, fuentes y cajas chinas, entre otros.

El consistorio insiste en la importancia de respetar estas medidas para garantizar la seguridad, evitar molestias y favorecer una convivencia adecuada durante las fiestas.

Desde el Ayuntamiento se agradece la colaboración ciudadana y se anima a toda la población a participar y disfrutar de la programación festiva, respetando las normas y las indicaciones de los servicios de seguridad y emergencias.