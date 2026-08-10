Les “Festes d’Agost” 2026 de la Nucía tendrán “Bus Fester” para un retorno seguro

El Ayuntamiento de La Nucía ha organizado servicio extraordinario de autobús con motivo de les “Festes d’Agost” 2026. Habrá servicio de autobús de “vuelta a casa”, todas las noches de fiestas para garantizar un retorno seguro de los festeros y festeras que viven en casco urbano y urbanizaciones. Será para todas las edades y totalmente gratuito, no hará falta el carnet de Tramús Bus. Habrá un retorno a las 5 de la madrugada hacia urbanizaciones Tossal y Bello Horizonte y otro a las 5,30 hacía el resto de urbanizaciones.

Retorno seguro

Una vez más desde las concejalías de Juventud y Fiestas del Ayuntamiento de La Nucía se pone en marcha un servicio de autobús gratuito de vuelta tras las cinco noches de “Les Festes d’Agost”: viernes 14, sábado 15, domingo 16, lunes 17 y martes 18 de agosto. Las salidas serán a las 5 y 5,30 de la madrugada desde avenida Carretera, 1 (Restaurante Carbón). El “Tramús Bus” parará en las paradas de Bello Horizonte, Tossal y después de volver a parar en el punto de recogida, lo hará en las urbanizaciones de la carretera Benidorm con paradas en: Nucia Park, Nou Espai, Super Más y Más, Coloma, Copet, Montecasino y Panorama. La parada de recogida se encuentra a escasos 100 metros de la zona festera, en avenida Carretera, 1 (Restaurante Carbón).