L’Alfàs del Pi vuelve a situarse entre los municipios valencianos reconocidos por su apuesta por la sostenibilidad, y el cuidado de sus espacios verdes. La localidad ha revalidado dos distintivos Flores de Honor, (‘Flors d’Honor’) en el certamen Viles en Flor 2026, un distintivo que premia el trabajo municipal en la conservación, mejora y gestión sostenible de parques, jardines y espacios verdes urbanos.

Luis Morant ha destacado la importancia de mantener este reconocimiento, que supone un respaldo al trabajo que viene desarrollando el Ayuntamiento para mejorar la calidad ambiental del municipio y preservar sus espacios verdes. “Obtener las dos Flores de Honor es un motivo de satisfacción y, sobre todo, un estímulo para seguir avanzando en nuestro compromiso con un municipio más verde, sostenible y respetuoso con el medio ambiente”.

El concejal ha subrayado también que “los parques, jardines y espacios naturales forman parte de la identidad de l’Alfàs del Pi, y contribuyen directamente a la calidad de vida de quienes vivimos aquí, además de constituir un atractivo para las personas que nos visitan. Su conservación y mejora requieren una labor constante y una gestión responsable de nuestros recursos”.

El programa Viles en Flor, impulsado por la Fundación Asfplant (Asociación Profesional de Flores, Plantas y Tecnología Hortícola de la Comunitat Valenciana), distingue anualmente a los municipios que destacan por sus actuaciones en materia de jardinería, paisaje urbano, sostenibilidad y protección de los espacios verdes. La iniciativa promueve, además, la biodiversidad, la educación ambiental y el intercambio de buenas prácticas entre administraciones locales.

En esta novena edición han participado 64 localidades, un 18,5 % más que en 2025, cuando fueron 54 los municipios reconocidos. De ellas, nueve han conseguido la máxima distinción de cuatro Flores de Honor, mientras que 23 localidades han obtenido tres, 27 han sido reconocidas con dos y cuatro han recibido una Flor de Honor.

Con la renovación de sus dos Flores de Honor, l’Alfàs del Pi mantiene su presencia en este programa autonómico, que reconoce el esfuerzo de los ayuntamientos por integrar la naturaleza en los entornos urbanos y avanzar hacia municipios más saludables, sostenibles y habitables.