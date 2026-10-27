L’Alfàs del Pi revalida la Bandera Verde de Ecovidrio tras recoger 167.750 kilos de envases de vidrio durante los meses de verano

El Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi ha revalidado la Bandera Verde de Ecovidrio, un reconocimiento que distingue el compromiso de los municipios costeros con la sostenibilidad y el reciclaje de envases de vidrio, especialmente durante la temporada turística de verano. La localidad ha conseguido renovar esta distinción gracias al esfuerzo conjunto del consistorio, la ciudadanía y los establecimientos hosteleros, que han vuelto a implicarse en la campaña para fomentar la economía circular y contribuir a la lucha contra el cambio climático.

Durante los meses de junio, julio y agosto, l’Alfàs del Pi ha recogido un total de 167.750 kilos de envases de vidrio, una cantidad que refleja la implicación de la población y del sector de la hostelería en la correcta gestión de los residuos. Este reciclaje ha permitido evitar la emisión de 97 toneladas de CO₂ a la atmósfera, contribuyendo a reducir el impacto ambiental y a avanzar hacia un modelo de desarrollo más sostenible. El concejal Luis Morant ha hecho referencia al compromiso del sector hostelero, especialmente importante durante los meses de verano, cuando aumenta la actividad turística y, con ella, la generación de envases de vidrio. Asimismo, ha resultado relevante la implicación de los vecinos y vecinas, cuya colaboración diaria con el reciclaje permite consolidar hábitos responsables y avanzar hacia una localidad más sostenible.

El concejal alfasino ha aprovechado para animar a la ciudadanía a mantener este compromiso durante todo el año. “Revalidar la Bandera Verde es un reconocimiento al trabajo de todos, pero también un estímulo para seguir mejorando. Animo a vecinos, vecinas y profesionales de la hostelería a continuar separando y depositando correctamente los envases de vidrio en los contenedores verdes. Cada gesto cuenta y, entre todos, podemos reducir la contaminación, ahorrar recursos naturales y contribuir a dejar un municipio más saludable y sostenible a las próximas generaciones”, ha afirmado.

La Bandera Verde forma parte del Movimiento Banderas Verdes, una iniciativa impulsada por Ecovidrio que reconoce el esfuerzo de los municipios y de la hostelería en la gestión sostenible de los residuos de envases de vidrio. La campaña promueve la separación selectiva, el reciclaje y la sensibilización ambiental, con especial atención a los destinos turísticos durante la época estival.

La renovación de este distintivo reafirma el compromiso de l’Alfàs del Pi con la protección del entorno y la economía circular, y pone de manifiesto que la colaboración entre la administración local, los establecimientos hosteleros y la ciudadanía es esencial para reducir las emisiones contaminantes y preservar el medio ambiente.