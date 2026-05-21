L’Alfàs del Pi reivindica el papel pionero de la Casa de Cultura en su 35 aniversario

La jornada ha servido además para presentar la publicación L’Alfàs es Cultura, patrocinada por Veolia, una obra que recopila la trayectoria cultural del municipio y su consolidación como referente en la Comunitat Valenciana.

La celebración, integrada dentro del proyecto estratégico ‘l’Alfàs 2026. Año Cultural’, ha reunido a algunas de las figuras clave vinculadas a la historia de este emblemático edificio: el arquitecto de la Casa de Cultura, Javier Gómez Morata; el concejal de Cultura en el momento de su inauguración, Vicente Pérez; y quien fuera director del centro entre 1991 y 2023, Vicente Escrig.

Minutos antes del encuentro, el entonces concejal Vicente Pérez ha evocado los inicios de una infraestructura que, según ha destacado, supuso un punto de inflexión para la comarca. “Tenía 27 años cuando inauguramos esta Casa de Cultura y lo viví con muchísima ilusión. Fue una instalación pionera que marcó un antes y un después en la Marina Baixa, un sueño logrado”, ha señalado el exconcejal, recordando el carácter innovador del proyecto en una época en la que apenas existían equipamientos similares en la Comunitat Valenciana.

Por su parte, el arquitecto Javier Gómez Morata ha explicado que asumió un edificio a medio construir al que decidió “dar la vuelta” para convertirlo en un espacio singular y funcional. Un planteamiento que, según ha recordado, fue cuestionado en sus inicios por las dimensiones de una infraestructura considerada entonces “desproporcionada” para un municipio como l’Alfàs del Pi. Sin embargo, el paso del tiempo ha demostrado el acierto de una apuesta que hoy se ha convertido en un edificio emblemático y perfectamente integrado en la vida cultural local.

El exdirector de la Casa de Cultura, Vicente Escrig, ha puesto el foco en el crecimiento cultural vivido en estas tres décadas y media. “A través de la Casa de Cultura se han consolidado festivales de prestigio y un sinfín de actividades que nos han convertido en un referente cultural de la comarca”, subrayando el papel vertebrador de este espacio como motor de iniciativas culturales.

Se ha presentado la publicación L’Alfàs es Cultura, patrocinada por Veolia que recoge la evolución cultural del municipio y su proyección como referente autonómico. El gerente y responsable de Veolia en la zona de Alicante, Ciriaco Clemente, ha incidido en la importancia de la implicación empresarial en el ámbito cultural. “Es fundamental que las empresas y el tejido local se posicionen junto a la cultura y al desarrollo del municipio”.

El alcalde de l’Alfàs del Pi, Vicente Arques, ha destacado el carácter simbólico del acto, concebido como un reconocimiento colectivo. “Con esta celebración hemos querido rendir homenaje a uno de los espacios más representativos de nuestro municipio y a todas las personas que han contribuido a hacer de la cultura una seña de identidad de l’Alfàs”,

En relación con la publicación presentada, Arques ha querido adelantar que el libro será distribuido gratuitamente en distintos actos organizados a lo largo de este año ,y que contará también con una edición digital. Además, se han editado cien ejemplares de prestigio en tapa dura.

La Casa de Cultura “ha mantenido intactos los principios del primer día de su apertura, que no son otros que poner la cultura al servicio de la ciudadanía”. Un compromiso ha añadido Arques, “que ha permitido desarrollar una programación cultural estable, diversa y de calidad, abierta a todos los públicos y capaz de convertir l’Alfàs del Pi en un referente cultural”.

Actualmente, el municipio mantiene una intensa programación cultural anual con iniciativas consolidadas como el Festival de Cine, Mozartmanía de Música Clásica, l’Alfàs en Jazz, Estiu Festiu a la Platja de l’Albir, la Mostra de Teatre, las Jornadas Hispano Noruegas, el Festival Infantil JaJaJa, Balconades, el Festival Internacional de Coros o los Concerts a la Lluna, entre muchas otras propuestas.

“La intención es seguir mejorando y ampliando la oferta cultural para todos los segmentos de población, incorporando nuevos géneros y propuestas de ocio y cultura”.

La Casa de Cultura de l’Alfàs del Pi se ha consolidado en estos 35 años como un auténtico punto de encuentro de la comunidad alfasina, gracias a una intensa actividad diaria impulsada por una amplia red de colectivos culturales. Esta conmemoración se integra además en el proyecto ‘l’Alfàs 2026. Año Cultural’, una apuesta estratégica destinada a reforzar la identidad cultural del municipio y proyectarla hacia el futuro. En este sentido, Vicente Arques recordó que l’Alfàs del Pi acumula desde 1989 —año de celebración del primer Festival de Cine— un total de 249 ediciones de 12 festivales anuales y dispone actualmente de 14 espacios culturales, seis de ellos celebrando aniversarios destacados.

Entre estos equipamientos figuran las Escuelas Viejas, con un siglo de historia; la Casa de Cultura, que cumple 35 años; el Museo de la Villa Romana; el Centro de Interpretación del Faro de l’Albir; el Centro Social Platja Albir, que alcanza los 15 años; y La Cantera, en su décimo aniversario.

“Estos datos confirman el carácter pionero de l’Alfàs del Pi tanto en la oferta cultural y de ocio como en la recuperación, conservación y divulgación del patrimonio”, concluye el alcalde, destacando cómo antiguos edificios y espacios en desuso “son hoy centros de interés cultural y turístico reconocidos en toda la Comunitat Valenciana con certificados de calidad”.