L’Alfàs mejora la seguridad vial con el repintado de 78 pasos de peatones

El Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi está llevando a cabo un importante proyecto de renovación de la señalización horizontal centrado en el repintado de pasos de peatones en los principales viales del municipio. Esta actuación, impulsada con una inversión municipal de 22.000 euros, comprende un total de 78 pasos de cebra distribuidos de forma estratégica para reforzar la seguridad en las vías de mayor tránsito de la localidad.

Los trabajos de mejora y acondicionamiento se están ejecutando en calles tan emblemáticas y transitadas como Ejércitos Españoles, Federico García Lorca, Ferrería y Camí de la Mar, así como en las principales avenidas del municipio: País Valencià, Marina Baixa, Albir y Óscar Esplà. Con esta intervención se busca optimizar la visibilidad tanto para conductores como para peatones, garantizando así cruces más seguros en zonas comerciales, escolares y de alta densidad de circulación.

El edil de Seguridad Ciudadana, Toni Such, ha querido destacar la relevancia de esta actuación enmarcada en el compromiso constante del equipo de gobierno con la seguridad ciudadana y la movilidad urbana. “Desde el Ayuntamiento seguimos destinando recursos propios a mejorar el día a día de nuestros vecinos y visitantes. La seguridad vial es una prioridad absoluta y estas actuaciones de mantenimiento preventivo en viales estratégicos son fundamentales para garantizar una circulación más segura, fluida y protegida para todos, especialmente para los peatones”, ha manifestado.

Esta intervención forma parte del plan periódico de mantenimiento y mejora de las infraestructuras viarias que el consistorio alfasino desarrolla a lo largo de todo el año, con el objetivo de mantener en óptimas condiciones las calles y avenidas del municipio.