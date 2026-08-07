L’Alfàs inicia ocho expedientes sancionadores por vertidos incontrolados en lo que va de agosto

Según ha informado el concejal Portavoz del Gobierno, Toni Such, se han iniciado los expedientes sancionadores reglamentarios, y recuerda que las multas pueden llegar hasta los 3.001 euros según la Ordenanza Municipal vigente.

El Ayuntamiento de l'Alfàs del Pi ha iniciado la tramitación de ocho nuevos expedientes sancionadores por vertidos incontrolados de residuos en distintos puntos del municipio. Con estas actuaciones, el Consistorio insiste en que mantiene un seguimiento continuado para identificar y sancionar a quienes incumplen la Ordenanza Municipal y abandonan residuos en la vía pública o en espacios no autorizados.

El portavoz del equipo de Gobierno, Toni Such, ha lamentado que, pese a contar con recursos gratuitos para gestionar correctamente los residuos, "todavía hay personas que siguen actuando con un absoluto desprecio hacia las normas de convivencia, el medio ambiente y al resto de la ciudadanía". En este sentido, recuerda que l'Alfàs del Pi dispone de dos puntos limpios, un servicio gratuito de recogida de enseres a domicilio y un ecoparque móvil que presta servicio todos los viernes en las inmediaciones del mercadillo, por lo que "no existe ninguna justificación para abandonar escombros, muebles, restos de poda o cualquier otro tipo de residuos en la calle o en solares".

Desde el Ayuntamiento de l’Alfàs se subraya que este tipo de comportamientos ocasiona importantes perjuicios al conjunto de la población. Además del evidente impacto medioambiental y del deterioro de la imagen del municipio, los vertidos incontrolados pueden generar problemas de salubridad, favorecer la proliferación de plagas y obligan a destinar más recursos municipales a labores extraordinarias de limpieza, incrementando el coste del mantenimiento que finalmente soporta toda la ciudadanía. "Cada vertido ilegal supone un gasto que pagamos entre todos y demuestra una preocupante falta de civismo y de respeto hacia el municipio y hacia quienes sí cumplen las normas".

El Ayuntamiento continúa intensificando durante el verano las labores de vigilancia e investigación para localizar a los responsables de estos vertidos. En muchos de los expedientes abiertos resulta fundamental la colaboración ciudadana. Por ello, desde el Consistorio se anima a vecinos y vecinas a comunicar cualquier comportamiento incívico de este tipo, aportando, siempre que sea posible, fotografías o vídeos que permitan identificar a los infractores. Las sanciones por vertidos incontrolados pueden alcanzar los 3.001 euros, una cuantía con la que el Ayuntamiento pretende disuadir estas conductas y concienciar sobre las graves consecuencias que tienen para el medio ambiente, la salud pública, la seguridad y la economía municipal.

L'Alfàs del Pi cuenta con dos Puntos Limpios para reciclar de manera responsable

Existen dos puntos limpios, uno en l’Albir y otro en el núcleo urbano de l’Alfàs, en las calles Tauró y Reino Unido, donde se permite gestionar de forma correcta la retirada de los desechos domésticos que no pueden ser depositados en los contenedores de basura, como pueden ser escombros, enseres, restos de poda o aparatos electrónicos. En concreto, los puntos limpios admiten papel y cartón, vidrio, envases, pilas, aparatos eléctricos y electrodomésticos, aceites, aerosoles, radiografías, fluorescentes, escombros procedentes de pequeñas obras domésticas, enseres, chatarra y restos vegetales. En resumen, todos aquellos deshechos que no se pueden tirar en los contenedores que se encuentran a pie de calle.

El horario del Punto Limpio de la calle Reino Unido es de lunes a sábados, de 10 a 13 horas. En cuanto a l'Albir, el Punto Limpio de la calle Tauró abre de lunes a viernes, de 10 a 13 horas, y también los martes y jueves, de 16 a 19 horas.

La empresa concesionaria del servicio de recogida de residuos (SAV) pone a disposición de la ciudadanía un número de teléfono gratuito -900.102.952- al que pueden llamar para aclarar dudas, solicitar información sobre cuál es el punto limpio más cercano y también concertar citas para el reciclaje de enseres de gran tamaño y voluminosos.