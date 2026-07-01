L’Alfàs culmina la instalación de dos paneles de información turística para mejorar la atención al visitante las 24 horas

El Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi ha finalizado la ejecución del contrato para la instalación de dos paneles interactivos de información turística, una actuación incluida en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino 2022 y financiada al 100 % con fondos europeos NextGenerationEU.

Los nuevos dispositivos se han instalado en dos enclaves estratégicos del municipio: el Paseo de las Estrellas, frente a la Tourist Info, y la entrada al camino del Faro de l’Albir, principal acceso al Parc Natural de la Serra Gelada. Su ubicación permite ofrecer información turística permanente en dos de los puntos de mayor afluencia de visitantes.

Los paneles funcionan como escaparates digitales interactivos que permiten a residentes y turistas consultar de forma autónoma información actualizada sobre recursos turísticos, servicios, rutas, actividades y puntos de interés del municipio, disponibles durante las 24 horas del día y los 365 días del año.

Los dispositivos cumplen con los estándares de accesibilidad establecidos por el World Wide Web Consortium (W3C), garantizando una experiencia de uso más inclusiva y adaptada a diferentes perfiles de usuarios.

Entre sus principales funcionalidades destaca la posibilidad de actualizar los contenidos de forma inmediata por parte del área de Turismo, lo que permite adaptar la información a la programación cultural, deportiva o turística en cada momento. Asimismo, los usuarios pueden descargar la información en sus dispositivos móviles mediante códigos QR.

Los paneles incorporan también sistemas de recogida de datos a través de encuestas de satisfacción, lo que permitirá conocer la valoración de los usuarios, su procedencia, el tipo de visita o el grado de satisfacción con los servicios recibidos. A ello se suman estadísticas de uso sobre los contenidos más consultados, facilitando información de utilidad para la planificación turística del municipio.

El concejal de Turismo, Medio Ambiente y Playas, Luis Miguel Morant, ha destacado que “la implantación de estos paneles supone un paso importante para mejorar la atención al visitante, ofreciendo información útil, accesible y disponible en todo momento en puntos clave del municipio”. Morant ha añadido que “además, nos permite conocer mejor el comportamiento de quienes nos visitan, lo que resulta fundamental para seguir mejorando la gestión turística”.

Por su parte, la concejala de Fondos Europeos, Dolores Albero, ha señalado que “este proyecto es un ejemplo de cómo la digitalización aplicada al turismo mejora la experiencia de las personas y optimiza la gestión de los recursos públicos”. Albero ha subrayado que “los fondos europeos están permitiendo transformar el modelo turístico de l’Alfàs del Pi hacia un sistema más moderno, eficiente y orientado a las necesidades reales del destino”.

La actuación forma parte del Plan Director del Destino Turístico Inteligente (DTI) de l’Alfàs del Pi y contribuye al despliegue del modelo DTI-CV, reforzando la disponibilidad de información geolocalizada y la mejora de la experiencia turística en el municipio.

Entre los objetivos del proyecto figuran la mejora del acceso a la información turística permanente, el aumento de la satisfacción de los visitantes, la optimización de la difusión de recursos y servicios y el avance en los indicadores de gestión inteligente del destino.

El Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi ha recibido un total de 4.480.000 euros en subvenciones europeas destinadas al desarrollo de dos Planes de Sostenibilidad Turística en Destino (2022 y 2023), que están permitiendo impulsar proyectos de digitalización, sostenibilidad, accesibilidad y modernización del modelo turístico municipal, financiados por la Unión Europea – NextGenerationEU.