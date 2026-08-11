L’Alfàs del Pi cierra el acceso a la ruta del Faro de l’Albir el miércoles 12 de agosto y no se podrá transitar por espacios protegidos como el Puig Campana

El Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi se suma a las medidas adoptadas por la Generalitat Valenciana, ante el riesgo extremo de incendios, cierra el acceso del camino al Faro de l’Albir y sendas el miércoles 12 de agosto, y pide a la ciudadanía que respete las restricciones. Coincidiendo con el día del eclipse total, recomienda extremar las precauciones para evitar daños oculares.

El Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi cerrará este miércoles, 12 de agosto, el acceso a la ruta del Faro de l’Albir, en el Parque Natural de la Serra Gelada, en cumplimiento de las medidas adoptadas por la Generalitat Valenciana ante la situación de riesgo extremo de incendios forestales. La resolución conjunta de la Generalitat establece para toda la Comunitat Valenciana el nivel 3 de preemergencia por riesgo extremo de incendios durante toda la jornada del miércoles, coincidiendo con el eclipse y con la previsión de una importante afluencia de personas a espacios naturales para seguir el fenómeno. Entre las restricciones establecidas figura la prohibición del tránsito de personas por sendas y campo a través en terrenos forestales.

El Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi procederá al cierre del acceso a la ruta y sendas del Faro de l’Albir, como medida preventiva para garantizar la seguridad de las personas y contribuir a reducir cualquier riesgo de incendio en un espacio natural de un valor extraordinario. El concejal de Medio Ambiente, Luis Morant, ha solicitado la colaboración de la ciudadanía y ha subrayado la importancia de respetar las restricciones establecidas. “Pedimos a residentes y visitantes que colaboren y no intenten acceder a la ruta del Faro de l’Albir este miércoles. Son medidas de prevención que debemos asumir entre todos para garantizar la seguridad y proteger nuestro entorno natural”, ha señalado.

Morant ha explicado que “el Ayuntamiento se suma a la decisión de la Generalitat de restringir el acceso a los espacios naturales durante esta jornada excepcional, en la que se prevé una gran concentración de personas con motivo del eclipse”. El responsable municipal de Medio Ambiente ha insistido en que “la mejor manera de disfrutar del fenómeno es hacerlo desde lugares seguros, evitando desplazamientos innecesarios y respetando en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia”.

La propia resolución autonómica recomienda evitar, siempre que sea posible, los desplazamientos y las zonas forestales o de difícil acceso, priorizando las áreas urbanas y los puntos de observación habilitados. También pide respetar los accesos establecidos, no utilizar caminos o sendas no autorizadas y seguir las instrucciones de los servicios de seguridad y emergencias.

Precaución máxima para proteger la vista. Junto a las medidas de seguridad relacionadas con la prevención de incendios, desde el Ayuntamiento se recuerda también la necesidad de extremar las precauciones para observar el eclipse y proteger adecuadamente los ojos. Mirar directamente al Sol sin una protección específica puede ocasionar graves lesiones en la retina e incluso daños irreversibles, aunque el astro se encuentre parcialmente oculto por la Luna. Por este motivo, no se deben utilizar gafas de sol convencionales, cámaras, prismáticos, telescopios ni otros dispositivos ópticos para mirar directamente al Sol sin los filtros adecuados. Para observar el eclipse de forma segura deben utilizarse únicamente gafas específicas para eclipses que estén homologadas, cumplan la norma ISO 12312-2 y se encuentren en perfecto estado, tal como recomienda la Generalitat.

Alfaz del Pi recomienda, asimismo, seguir las indicaciones de los organismos oficiales durante toda la jornada. El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat recuerda a la población que puede consultar la información actualizada a través de los canales oficiales del 112 Comunitat Valenciana y de la aplicación GVA 112 Avisos. “Estamos ante un acontecimiento astronómico extraordinario que queremos que todo el mundo pueda disfrutar, pero siempre desde la responsabilidad. Respetar el cierre de la ruta y utilizar la protección ocular adecuada son dos cuestiones fundamentales para que la jornada transcurra con total seguridad”, ha concluido Luis Morant.

Puig Campana

Y desde el consistorio de Finestrat se ha señalado que al decretar la Generalitat ha decretado riesgo extremo de incendios en toda la Comunitat Valenciana el miércoles dia 12 no se podrá transitar por pistas o senderos forestales ni espacios naturales protegidos como el Puig Campana.