L’Alfàs del Pi celebrará del 7 al 10 de noviembre las Fiestas del Jubileo y del Santísimo Cristo del Buen Acierto

L’Alfàs del Pi se prepara para vivir del 7 al 10 de noviembre sus tradicionales Fiestas del Jubileo y del Santísimo Cristo del Buen Acierto, una de las celebraciones más importantes del calendario festivo local. Cuatro días en los que la música, la tradición, la convivencia y la participación popular llenarán las calles del municipio, con una programación que incluye actividades para todas las edades.

Este año está prevista la participación de 42 peñas y cerca de un millar de peñistas, entre adultos y menores. La Penya L’Impacte, presidida por Andrea Alonso, asume la Mayoralía de las fiestas después de un año de intenso trabajo para preparar una celebración que pretende hacer disfrutar a residentes y visitantes.

La concejala de Fiestas y Tradiciones, Sandra Gómez, ha querido reconocer el esfuerzo y la dedicación de la Penya L’Impacte, Mayorales 2026. “Detrás de nuestras fiestas hay muchos meses de trabajo, ilusión y compromiso. Queremos agradecer especialmente a la Penya L’Impacte y a su presidenta, Andrea Alonso, el esfuerzo que han realizado durante todo el año, así como la implicación de las 44 peñas, porque su participación es fundamental para mantener viva una tradición que forma parte de nuestra identidad como pueblo”, ha señalado.

La edil ha destacado también el carácter abierto y participativo de la programación. “Queremos que sean unas fiestas para todos, en las que pequeños y mayores encuentren actividades para disfrutar y compartir. La festa al carrer, la música y la convivencia entre peñas y ciudadanía son parte esencial de estas celebraciones, que cada año reúnen a distintas generaciones en torno a nuestras tradiciones”, ha añadido.

Con el objetivo de garantizar el buen desarrollo de los festejos, el Ayuntamiento ha celebrado una reunión de coordinación en la que han participado los distintos departamentos municipales y colectivos implicados. En el encuentro han estado presentes la Policía Local, los Servicios Técnicos, la empresa concesionaria de Recogida de Residuos y Limpieza Viaria, los Mayorales 2026 y la Associació de Penyes Santíssim Crist del Bon Encert. La reunión ha permitido coordinar los dispositivos de seguridad, limpieza, organización y servicios necesarios para atender las actividades previstas y la importante afluencia de público durante esos días.

La programación festiva arrancará con los actos previos. Mañana miércoles 4 de noviembre, a las 20:00 horas, tendrá lugar la inauguración oficial del alumbrado de fiestas en la plaza Mayor. A continuación, el Espai Cultural Escoles Velles acogerá la presentación del libro de fiestas, en un acto que contará con representantes municipales y de los colectivos festeros.

El jueves 5, a partir de las 21:00 horas, se celebrará la tradicional Nit d’Albaes. Como marca la costumbre, los cantos recorrerán las calles del municipio para visitar los domicilios de la reina y las damas de las fiestas, en un pasacalle que comenzará en la carpa municipal. El viernes 6 llegará la Noche del Pregón, frente a la Casa de Cultura,

uno de los actos más esperados de la programación y en el que se dará a conocer la identidad de la persona encargada de anunciar oficialmente las fiestas.

El sábado 7 comenzará oficialmente la celebración con el tradicional Desfile del Humor, que llenará las calles de color, música y disfraces. El domingo 8 será el día de la ofrenda floral al Santísimo Cristo del Buen Acierto, mientras que el lunes 9 estará dedicado al Santísimo Sacramento. El martes 10, festividad del Santísimo Cristo del Buen Acierto, será la jornada central y más significativa para los alfasinos y alfasinas.

La programación lúdica apuesta especialmente por la festa al carrer, con la implicación de las peñas y numerosas propuestas para disfrutar durante todo el día. Habrá mañaneos, tardeos, fiestas temáticas, actuaciones musicales, pasacalles, concursos, actividades infantiles, aperitivos y meriendas, además de una mascletà nocturna y correfocs. Entre las citas musicales más destacadas figura el concierto de Seguridad Social, que tendrá lugar el domingo 8 de noviembre, a las 00:00 horas, en la carpa municipal. La actuación del mítico grupo será uno de los grandes atractivos de esta edición.

Las fiestas mantienen también su importante dimensión religiosa, vinculada a la concesión de indulgencias plenarias a los fieles que cumplen determinadas condiciones. Fue en 1857 cuando el papa Pío IX concedió al pueblo de l’Alfàs del Pi este privilegio, que permite ganar el Jubileo mediante la recepción del Sacramento de la Confesión, la participación en la exposición del Santísimo Sacramento y la oración ante la imagen del Santísimo Cristo del Buen Acierto.

Los principales actos religiosos se celebrarán el lunes 9, Día del Santísimo Sacramento, y el martes 10, Día del Santísimo Cristo del Buen Acierto. Ambas jornadas contarán con misas a las 12:00 horas. Por la tarde tendrán lugar las procesiones: la del Santísimo Sacramento, el lunes a las 19:00 horas, y la del Santísimo Cristo del Buen Acierto, el martes a las 20:00 horas. Al finalizar esta última, la niña Valeria Orta Rojas recitará la tradicional embajada al Cristo.

Entre las tradiciones religiosas más singulares de estas fiestas destacan los Trisagios, oraciones cantadas en acción de gracias y súplica que se celebrarán los días 7, 8 y 9 de noviembre, a las 18:00 horas, en la parroquia de San José. Se trata de unos versos propios de l’Alfàs del Pi, interpretados por vecinos y vecinas que han heredado esta tradición de sus familias y que, de manera voluntaria y desinteresada, contribuyen a mantenerla viva desde hace más de 150 años.

Con la llegada de las Fiestas del Jubileo y del Santísimo Cristo del Buen Acierto, l’Alfàs del Pi volverá a reunir a peñas, colectivos y ciudadanía en torno a una celebración que combina devoción, tradición y convivencia. Una cita que forma parte de la identidad del municipio y que, año tras año, convierte sus calles en un espacio de encuentro y participación para toda la población.