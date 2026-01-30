L’Alfàs del Pi aprueba el Plan Estratégico de Subvenciones 2026-2028

El Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi ha aprobado en sesión plenaria el Plan Estratégico de Subvenciones 2026-2028, un instrumento de planificación destinado a orientar las actuaciones municipales dirigidas al fomento de actividades de utilidad social y de interés general, así como a la promoción de iniciativas que redunden en beneficio del conjunto del municipio.

El Plan, que tendrá una vigencia de tres años, ha salido adelante con los votos a favor del PSPV-PSOE y VOX, y la abstención del Partido Popular.

A través de este documento se pretende impulsar y fortalecer la actividad asociativa que participa en ámbitos como el deporte, la educación, la cultura, la igualdad de género, la juventud, la tercera edad, la participación ciudadana, la recreación del municipio, el turismo y la actividad comercial, el bienestar social, las fiestas y tradiciones, así como cualquier otra manifestación que incida de manera positiva en la vida de la ciudadanía alfasina.

El anterior plan venció en diciembre de 2025. Un Plan ambicioso en el que se contemplan un centenar de subvenciones, con una dotación global aproximada de 1,2 millones de euros anuales.

Otro de los asuntos aprobados por unanimidad en el Pleno ha sido la adjudicación del contrato de concesión administrativa de uso privativo de una parcela municipal situada en la zona de Serra Gelada para la instalación de equipos de telecomunicaciones. Tras declarar válido el procedimiento de licitación llevado a cabo por el Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi, el contrato ha sido adjudicado a la única propuesta presentada, correspondiente a la mercantil Retevisión i S.A.U., que ofreció un canon anual de 8.500 euros.