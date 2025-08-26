El Ayuntamiento de Altea desmiente las informaciones sobre Altea Hills y reafirma su compromiso con la transparencia y la legalidad

Ante las noticias publicadas recientemente en torno a la urbanización Altea Hills, el Ayuntamiento de Altea quiere aclarar los hechos y desmentir categóricamente cualquier vinculación de su alcalde, Diego Zaragozí, con maniobras para favorecer candidaturas en la Entidad de Conservación.

Desde el Consistorio se recuerda que, ni el Ayuntamiento ni el Alcalde tienen conocimiento de las personas que aspiran a la junta directiva, ni han mantenido contacto alguno con candidatos o terceros en relación con este proceso.

La intervención municipal se ha producido únicamente a petición de un grupo de vecinos y en el marco estricto de la normativa vigente.

El Ayuntamiento ha declarado nulo el nombramiento de la señora Lucía Guirado Pérez, como presidenta de la entidad de conservación, al constatarse que no es propietaria de ninguna parcela en la urbanización, requisito indispensable para formar parte de la entidad y más aún para presidirla.

Además, se ha anulado el acuerdo que designaba como asesores a Luis Campomanes, la empresa Apobersa y sus abogados, por un evidente conflicto de intereses. Estas entidades gestionaron de forma deficiente el suministro de agua en la urbanización, con pérdidas de agua de más del 50%, obligando al Ayuntamiento a recuperar la concesión y a invertir más de tres millones de euros en obras de emergencia.

La junta representada por Lucía Guirado pretendía que esos gastos recayeran sobre el conjunto de vecinos de Altea, algo que este consistorio considera inaceptable.

Desde el consistorio se ha remarcado que la administración local ha actuado con objetividad e imparcialidad, garantizando que la entidad de conservación cumpla su función administrativa y evitando perjuicios al resto de la ciudadanía.