El Juzgado de la Vila Joiosa juzgará, por vía Civil, al portavoz de Gent per la Vila el 18 de enero

El Juzgado nº2 de la Vila Joiosa ha fijado para el día 18 de enero el inicio de la vista oral que se instruye por la denuncia de varios miembros de la junta directiva del partido Gent per la Vila, que encabeza el actual concejal de urbanismo de la Vila Pedro Alemany, han interpuesto contra el edil

Como ya informó Onda Cero, los denunciantes reclaman que, cuando el partido cambió su denominación por la que hoy es oficial, Gent per la Vila-Ciutadans, este cambio se hizo por decisión unilateraly no comunicada del portavoz y, además, se les dejó fuera del partido sin aviso previo, no habiendo sido convocados a ninguna asamblea.

La instructora del caso llamó a las partes a una vista previa, que se celebraba ayer a las 10 de la mañana y que acababa sin acuerdo mutuo, al no presentar el edil, como la parte denunciante reclamaba, los libros de cuentas y de registro en el registro de la Junta Electoral. Ante la falta de acuerdo la magistrada establecía, en la misma mañana, el 18 de enero de 2022 como fecha para la vista oral.