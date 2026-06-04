El PSOE propone la salida de La Vila Joiosa del Área de Prestación Conjunta del Taxi de La Marina Baixa

El Grupo Municipal Socialista de La Vila Joiosa ha presentado una moción al próximo pleno municipal para solicitar el inicio del procedimiento que permita la salida del municipio del Área de Prestación Conjunta (APC) del Taxi de La Marina Baixa, atendiendo así una reivindicación que los profesionales del sector vienen trasladando desde hace años. La iniciativa surge tras la aprobación, el pasado 29 de mayo, del nuevo Decreto Ley de Movilidad de la Generalitat Valenciana, una norma que introduce importantes cambios en la regulación del taxi y que, entre otras cuestiones, permite iniciar la extinción de las áreas de prestación conjunta a petición de cualquiera de los municipios que las integran.

Los socialistas recuerdan que ya en febrero de 2024 presentaron una moción destinada a abordar los problemas que atravesaba el sector y a buscar soluciones que mejoraran la prestación del servicio. Entre las cuestiones que entonces trasladaban los profesionales del taxi figuraba precisamente la necesidad de revisar el funcionamiento del Área de Prestación Conjunta de La Marina Baixa y valorar alternativas que favorecieran la actividad de las licencias del municipio.

Los taxistas han expresado en numerosas ocasiones las dificultades que genera el actual modelo, señalando una pérdida de oportunidades de trabajo para las licencias de La Vila Joiosa y reclamando una mayor capacidad de adaptación a la realidad local.

"El nuevo decreto reconoce una posibilidad que hasta ahora no existía y creemos que es el momento de abrir un debate serio sobre el futuro del servicio de taxi en nuestro municipio. No se trata de adoptar decisiones unilaterales, sino de escuchar al sector y estudiar cuál es la mejor opción para garantizar su viabilidad y mejorar el servicio a los usuarios", señalan desde el Grupo Municipal Socialista.

La moción destaca que La Vila Joiosa presenta características propias que justifican una gestión diferenciada. Su condición de municipio turístico, la dispersión de urbanizaciones y núcleos residenciales, la existencia de importantes zonas hoteleras y la marcada estacionalidad de la demanda hacen necesario, según los socialistas, disponer de herramientas de planificación adaptadas a la realidad local. A través de la propuesta, el PSOE solicita que el Ayuntamiento inicie formalmente los trámites para solicitar la salida del Área de Prestación Conjunta de La Marina Baixa y que, paralelamente, se constituya una mesa de trabajo en la que participen representantes municipales, asociaciones y profesionales del taxi con el objetivo de analizar las distintas alternativas y diseñar un modelo que responda a las necesidades del municipio.

Los socialistas consideran que cualquier decisión sobre el futuro del servicio debe adoptarse de la mano de quienes conocen de primera mano la realidad del sector y recuerdan que la nueva normativa autonómica refuerza precisamente la autonomía de los municipios para organizar sus servicios de transporte público.