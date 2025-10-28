Particpación Ciudadana

José Luis Sarrió, Vecino Ejemplar 2025 de Benidorm

Esta mañana en el Salón de Plenos se entregaba este galardón

Onda Cero Marina Baixa

Benidorm |

En el acto institucional se ha entregado este galardón que este año el jurado ha decidido entregar a José Luis Sarrió por su labor durante los cerca de 40 años que ejerció como médico, así como su colaboración altruista con entidades como Cáritas o el Club de Leones. El alcalde de Benidorm, Toni Pérez y la concejala de Participación Ciudadana, Ana Pellicer, entregaban este galardón y la nieta del galardonado Aurora agradecía en nombre su familia y de su abuelo, que estaba allí junto a ella en el estrado. Escuchamos a la nieta del galardonado, Aurora

Un reconocimiento que muestra la trayectoria de compromiso de José Luis Sarrió como señalaba el primer edil de Benidorm, Toni Pérez

