La instalación solar fotovoltaica del aparcamiento de Poniente en Benidorm avanza a muy buen ritmo

Se está instalando concretamente sobre la cubierta del aparcamiento de la avenida de Puerto Rico, y desde la concejalía de Espacio Público y Movilidad se baraja que esté finalizado en breve, a finales del mes de junio.

El objetivo es que este sistema fotovoltaico que permita primero generar energía para todas las instalaciones y dependencias municipales del entorno en un radio de dos kilómetros, con lo cual es un ahorro muy importante de energía eléctrica pero además también como segunda opción a los vehículos que estacionen en esa planta tengan cubierto el aparcamiento teniendo su vehículo a la sombra.

El presupuesto total del proyecto asciende a 615.222,30 euros, incluyendo la totalidad de los costes de ejecución, legalización y puesta en marcha de la instalación.

La actuación, incluida en el PSTD ‘Verde Benidorm’ permitirá una potencia nominal total de 303,3 kW y podrá generar cerca de 465.700 kWh de energía renovable al año. El aparcamiento disuasorio de la Avenida Puerto Rico cuenta con en total con 362 plazas totales y de las 151 que se hallan en superficie.