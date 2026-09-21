Inician las obras del nuevo aparcamiento en el Hospital Universitario Marina Baixa, con capacidad para más de 400 vehículos

Del total de plazas, 21 estarán preparadas para vehículos eléctricos. Este nuevo espacio se situará junto al edificio de ampliación del hospital, actualmente en construcción.

Con esta actuación, el recinto hospitalario llegará a disponer de cerca de 900 plazas de aparcamiento cuando se completen también las 320 previstas en el aparcamiento subterráneo del nuevo edificio y otras 162 en la urbanización perimetral.

El aparcamiento forma parte de la ampliación y modernización del Hospital Marina Baixa, con una inversión global superior a los 115 millones de euros.

Además, cabe recordar que esta ampliación incorporará 112 nuevas camas de hospitalización y permitirá un importante incremento de capacidad en algunas de las principales áreas asistenciales del centro, como el bloque quirúrgico, que pasará de ocho a 13 quirófanos.

Asimismo, el nuevo Servicio de Urgencias contará con una Unidad de Corta Estancia y una Unidad de Preingreso, aumentará los puestos de observación e incorporará nuevos boxes, incluidos espacios de aislamiento, además de unas Urgencias Pediátricas diferenciadas.

La actuación contempla también una nueva área de Diagnóstico por Imagen, con nuevo equipamiento de TAC, resonancia magnética, radiología, ecografía y mamografía.

La ampliación y modernización del Hospital Marina Baixa permitirá reforzar progresivamente la capacidad asistencial del centro y adaptar sus instalaciones a la evolución demográfica y a las necesidades sanitarias de la población del departamento.