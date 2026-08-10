Un incidente causado por una carcasa ensombrece la espectacularidad de la cuarenta edición del Castell de l’Olla

Como cada año, el segundo sábado de agosto, la playa de la Olla ha sido el escenario del impresionante Castell de l’Olla. Un castillo de fuegos artificiales que reúne a miles de personas en torno a la Bahía de Altea para disfrutar del color y sonido del espectáculo pirotécnico más grande que se desarrolla en el Mediterráneo. Un evento que en esta edición ha cumplido 40 años y que pese a su impresionante espectacularidad, se ha visto ensombrecido por el accidente que, en los minutos finales del disparo, causaba una carcasa desviada que acabó explotando entre el público.

Resultaron heridas 27 personas, algunas de ellas por contusiones ocasionadas al querer huir de la zona y otras por quemaduras leves. Gracias a la rápida actuación de los servicios de seguridad coordinados por el Dispositivo de Seguridad del Castell, los afectados fueron atendidos con prontitud y trasladados a distintos puntos de atención sanitaria de forma inmediata. La mayoría de ellos fueron dados de alta en el momento y a horas de hoy queda hospitalizada una persona por precaución.

En palabras del edil de Tráfico y Seguridad Ciudadana, Deo Sánchez, quien lamenta lo ocurrido y traslada su total apoyo a las personas afectadas, “quiero poner en valor el trabajo realizado por nuestra Policía Local de Altea, que desde el primer momento estuvieron asistiendo y colaborando junto a los servicios sanitarios a las personas afectadas y trabajando coordinadamente con el resto de efectivos que participaron en la emergencia”.

“Ahora toca acompañar a las personas afectadas y desearles una pronta recuperación. Me gustaría finalizar, destacando que la respuesta de emergencia se activó de forma inmediata y que se actuó con rapidez, coordinación y profesionalidad”. Ha añadido Sánchez.

Como máximo exponente de la Cofradia del Castell de l’Olla, organizadora del evento, su presidente, José Pérez Gorgoll, nervioso y apenado por lo sucedido, minutos después del Castell hacia una valoración de los fuegos del Castell de l’Olla 2026. “Hemos visto un Castell de l’Olla digno de su 40 aniversario, disparado por cuarto año consecutivo por ‘Vulcano’, con unos colores diferentes a los de años anteriores y yo me quedaría con el minuto final que ha sido impresionante”.

Respecto al accidente pirotécnico, Pérez Gorgoll tenía información, en esos momentos, de que eran varios los heridos, de carácter leve y se mostraba apesadumbrado por lo sucedido.

Desde la pirotecnia Vulcano se ha emitido esta mañana un comunicado en el que lamenta lo sucedido y manifiesta su apoyo a las personas afectadas; así tiempo que indica estar recabando y analizando información para esclarecer lo ocurrido. En el comunicado, Vulcano recalca que “la compañía contaba con los permisos correspondientes y con las medidas y protocolos de seguridad establecidos para el desarrollo del espectáculo pirotécnico. El espectáculo pirotécnico cumplía con el Reglamento de Artículos Pirotécnicos y Cartuchería sobre Instrucción Técnica Complementaria (ITC), que regula el disparo de espectáculos pirotécnicos.

“Pirotecnia Vulcano dispone de una póliza de seguro de Responsabilidad Civil en vigor cuya cobertura alcanza hasta ocho veces el importe exigido por la legislación aplicable, reflejo del compromiso de la compañía con la seguridad, la prevención y la máxima protección ante cualquier eventualidad. Dicha póliza ha sido activada para atender las consecuencias que puedan derivarse del incidente, conforme a sus coberturas y a las responsabilidades que, en su caso, correspondan”. Añade el comunicado.

Respecto al procedimiento que pueden seguir los afectados para llevar a cabo sus reclamaciones, desde al Ayuntamiento se informa que se va a habilitar un canal, mediante la apertura de expediente por parte de los servicios jurídicos para atender de forma centralizada las reclamaciones de los afectados. El canal contempla la realización de una solicitud, mediante el registro general del Ayuntamiento en la Oficina de Atención al Ciudadano, aportando nombre completo, dirección, teléfono de contacto, información sobre los daños- parte de lesiones- y parte de alta médica. Cualquier dura será atendida por los servicios jurídicos en la 1ª planta del Ayuntamiento, a partir de mañana martes 11 de agosto.

Finalmente, el Alcalde de Altea, Diego Zaragozí, traslada su apoyo a los afectados; agradece el trabajo de los efectivos que velaron por la seguridad en el Castell de l’Olla, cuya intervención ‘ejemplar’ permitió la rápida evacuación de los heridos a pesar de la multitud de personas congregadas; así como manifiesta su apoyo a la Cofradia del Castell y le anima a seguir trabajando en futuras ediciones de un evento que ya cuenta con el reconocimiento de Evento de Interés Turístico de la Comunitat Valenciana.