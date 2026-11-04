El IES L’Arabí de l’Alfàs acoge el II Encuentro Comarcal de Alumnado Mediador

Cerca de 80 personas, entre alumnado y profesorado, ha participado en este encuentro, que ha ofrecido un espacio de intercambio de experiencias entre jóvenes que desempeñan un papel activo en la promoción de la buena convivencia en sus respectivos centros educativos, fomentando el diálogo, la escucha activa y la resolución pacífica de conflictos a través de la mediación. La concejalía de Cooperación y Voluntariado del Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi ha coordinado una de las actividades centrales de la jornada, titulada ‘Hashtags que dejan huella’, dinamizada por la mediadora Raquel Guerrero. Una propuesta participativa diseñada para favorecer el conocimiento mutuo, identificar las cualidades personales vinculadas a la mediación y reforzar los valores compartidos entre el alumnado.

Además de la propuesta impulsada por la concejalía de Cooperación y Voluntariado, el encuentro ha contado con otras dos actividades preparadas por los centros participantes. El alumnado del IES La Nucía ha desarrollado la dinámica ‘Engranajes’, mientras que los estudiantes del IES Rodolfo Llopis de Callosa d’en Sarrià han preparado una coreografía con la canción ‘Abre tus ojos, mira hacia arriba’. La concejala de Cooperación y Voluntariado, Isabel Muñoz, ha destacado la importancia de generar espacios de encuentro entre los jóvenes que trabajan por mejorar la convivencia en sus centros educativos. “El alumnado mediador desempeña una labor fundamental en la prevención de conflictos y en la promoción de relaciones basadas en el respeto, la empatía y el diálogo. Con encuentros como este queremos reconocer su implicación, facilitar que compartan experiencias y reforzar los vínculos entre estudiantes de distintos municipios”, ha señalado. Muñoz ha agradecido también la participación de los tres institutos y la implicación del profesorado y del alumnado mediador, subrayando que “educar en convivencia significa enseñar a escuchar, comprender las diferencias, colaborar y buscar soluciones de manera pacífica. Son valores que contribuyen a construir centros educativos y sociedades más inclusivas”.

Programa de mediación educativa de l’Alfàs del Pi

El programa municipal de mediación educativa se inició en 2010 en el IES L’Arabí y, gracias a su buena acogida, se amplió posteriormente a los colegios públicos de Infantil y Primaria. Esta iniciativa, promovida por el Ayuntamiento en colaboración con los centros educativos y las AMPAS, busca mejorar el clima en las aulas y facilitar la convivencia entre el alumnado. El éxito del programa radica en la implicación de toda la comunidad educativa —familias, AMPAS, profesorado y equipos directivos— y, especialmente, del alumnado, que de manera voluntaria se forma como mediador y aprende a gestionar conflictos de forma pacífica. Durante la formación, se trabajan habilidades como la empatía, la comunicación asertiva y la gestión de emociones, siempre bajo la premisa de que la mediación requiere imparcialidad: el mediador no juzga ni aconseja, sino que facilita el diálogo y la búsqueda de acuerdos. El programa escolar, enmarcado en la estrategia ‘L’Alfàs convive en Paz’, se amplió en 2015 al alumnado de 5º y 6º de Primaria de los tres colegios públicos del municipio y, en 2019, a escolares de Infantil de 5 años, consolidándose como un proyecto de referencia en el ámbito educativo. Además, este programa se enmarca dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, contribuyendo especialmente al Objetivo 16, que promueve sociedades pacíficas e inclusivas.