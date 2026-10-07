Hostelería de España reconoce al Ayuntamiento de Benidorm en sus XX Premios Nacionales de Hostelería

Hostelería de España, la organización empresarial que representa a nivel estatal al conjunto de más de 300.000 empresas del sector de la hostelería, ha concedido al Ayuntamiento de Benidorm uno de sus Premios Nacionales de Hostelería, que este año alcanzan su vigésima edición. En concreto, en la categoría de ‘entidad o institución’ y como reconocimiento al “apoyo continuado a la hostelería como pilar esencial de la oferta turística de la ciudad”, tal y como han trasladado desde dicha organización.

Entre las razones que han motivado este reconocimiento, Hostelería de España ha valorado que el Consistorio benidormense “impulsa desde hace 15 años, junto a la asociación empresarial ABRECA, la marca Benidorm Gastronómico, un calendario anual de jornadas y certámenes que pone en valor la diversidad, la calidad, la creatividad y la profesionalidad de los establecimientos locales, reforzando la gastronomía como elemento de identidad y atractivo del destino”.

El alcalde de la ciudad, Toni Pérez, ha agradecido públicamente la concesión de este Premio Nacional de Hostelería, un reconocimiento que, a su juicio, “pone en valor un trabajo que hemos construido entre todos para situar a la hostelería y la restauración de nuestra ciudad en el lugar que merece y que, desde el Ayuntamiento, vamos a seguir apoyando por tratarse de un sector fundamental para nuestra ciudad”.

Asimismo, ha hecho extensivo este galardón “a quienes todos los días levantan la persiana de su bar, abren la puerta de su cafetería, de su restaurante, para servir y para generar empleo, riqueza y felicidad, y a todos los que trabajan en este sector, porque este premio también es suyo”.

La gala de entrega de los Premios Nacionales de Hostelería tendrá lugar el próximo 18 de noviembre en el Teatro Juan Bravo de Segovia. Además del Ayuntamiento de Benidorm, también serán distinguidos en esta XX edición restauradores, empresas de hostelería, instituciones, centros formativos u organizaciones empresariales destacadas por su innovación, responsabilidad social, compromiso con la sostenibilidad o por la promoción de la cultura y/o la gastronomía, entre otros.