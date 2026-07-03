Un hombre fallece en un Incendio en Callosa d´en Sarrià

El Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante ha informado que esta mañana se producía un incendio en la segunda planta de un bloque de viviendas de cuatro alturas, con llamas visibles desde la vía pública en el muncipio callosino. Lamentablemente, un varón de edad avanzada con movilidad reducida (silla de ruedas) se encontraba en el interior del inmueble y, a la llegada de los bomberos, fue hallado sin vida. Tras confirmarse que el resto de los residentes habían abandonado el edificio, las tareas se han focalizado en la extinción del fuego. Una vez sofocadas las llamas, los efectivos procedieron a realizar labores de ventilación mecánica para despejar el humo y los gases acumulados en la estructura. El incendio se ha extinguido alrededor de las 12:15 de la mañana. Los bomberos provinciales han utilizado en este incendio 1 unidades mando jefatura 2 bombas urbana pesada 1 autoescalera con 1 suboficial 1 sargento 1 cabo y 8 bomberos del parque de Benidorm.

Por su parte desde Emergencias han informado que se ha intervendio con una unidad del SAMU y una unidad SVB y se ha dado a conocer el fallecimiento de ese hombre de 81 años de edad y una mujer de 73 años ha sido trasladada al Centro de Salud de Callosa d'En Sarrià por crisis de ansiedad

Desde el ayuntamiento de Callosa d´en Sarrià a través de su alcalde, Andrés Molina, han expresado sus condolencias por el fallecimiento de este vecino del municipio y han agradecido a los dispositivos de emergencia y bomberos su rápida intervención y su labor en este lamentable suceso.