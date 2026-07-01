La Guardia Civil recupera las joyas sustraídas a una mujer de 89 años durante su ingreso en un hospital

Los hechos se iniciaron a finales de mayo, cuando la víctima llegó al centro hospitalario en ambulancia y quedó ingresada en urgencias para la realización de pruebas. Durante su estancia, un trabajador le retiró las joyas que portaba con el pretexto de guardarlas para su custodia y, al llegar a planta, la mujer comprobó que habían desaparecido.

Tras la denuncia, el Área de Investigación del Puesto Principal de Villajoyosa asumió las pesquisas y mantuvo desde el primer momento una estrecha coordinación con la dirección del hospital, que facilitó cuantas actuaciones resultaron necesarias para el esclarecimiento de los hechos.

El análisis de la información recabada, junto con los datos aportados por la víctima, que en sucesivas entrevistas precisó las características de las joyas, permitió a los investigadores identificar al presunto autor.

Las gestiones condujeron a establecimientos de compraventa de oro de la comarca, donde los investigadores constataron que buena parte de las joyas ya habían sido vendidas. Debido a la rapidez de la actuación, los investigadores lograron recuperar casi todas las alhajas antes de que fueran fundidas.

Las joyas recuperadas fueron entregadas a su propietaria, para quien tenían un especial valor sentimental, al tratarse en su mayoría de recuerdos de su marido, ya fallecido.

El detenido, al que se le imputan un delito de hurto y dos delitos de estafa, estos últimos al haber vendido las joyas sustraídas en distintos establecimientos, cuyos responsables presentaron denuncia al conocer su procedencia, ha sido puesto a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Villajoyosa en funciones de guardia.

La investigación continúa abierta para determinar la procedencia de otras joyas recuperadas, cuyos legítimos propietarios no han sido identificados hasta el momento.

El resultado de estas actuaciones refleja la eficacia de la colaboración entre el centro hospitalario y la Guardia Civil, orientada a la protección de las personas mayores, uno de los colectivos más vulnerables.