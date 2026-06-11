El grupo Taburete se suma a la programación del SkyFest y actuará en Benidorm el 5 de agosto

El grupo madrileño Taburete ofrecerá un concierto en Benidorm el próximo 5 de agosto dentro de la programación del recinto SkyFest, un evento que ha sido presentado este jueves y que hará parada en la ciudad con su gira ‘El Perro que Fuma Tour 2026’. El acto ha contado con la presencia del concejal Eventos, Jesús Carrobles; el promotor del evento, José Sánchez Calvo, CEO de City of Sound; Ramón Cano, presidente de la Comissió de Festes Majors Patronals de Benidorm 2026; y el CEO del recinto SkyFest Benidorm, Alexandre Fratini.

Así, tal y como han explicado, la banda formada por Willy Bárcenas y Antón Carreño ha incluido a Benidorm dentro de esta gira, que le llevará por más de una veintena de ciudades de nuestro país, tras la publicación de su sexto álbum de estudio, titulado ‘El Perro que Fuma’, un trabajo con el que el grupo abre una etapa de renovación sonora sin perder su característico estilo de pop-rock con influencias de rancheras, ska y sonidos latinos.

El concierto del 5 de agosto en SkyFest Benidorm “promete ser una de las paradas destacadas de esta nueva gira, en la que el grupo combina nostalgia, evolución y nuevos sonidos en directo, en un formato diseñado para repasar su trayectoria y presentar sus nuevas canciones ante un público que ha crecido con ellos durante más de una década”, tal y como han destacado sus promotores.

La rueda de prensa también ha servido para dar a conocer el acuerdo de colaboración entre la organización del recinto SkyFest Benidorm y la Comissió de Festes Majors Patronals, con la que ésta se convertirá en ‘punto de venta oficial’ de entradas de los más de 25 eventos previstos en el recinto de los campos de fútbol Hermanos Martínez Munuera para este verano. Según el presidente del Comisión de Fiestas, Ramón Cano, “es un orgullo poder colaborar con la venta de entradas”, puesto que la misma reportará un porcentaje de colaboración con las fiestas del próximo mes de noviembre. Igualmente, ha indicado que el público interesado puede contactar con los más de 80 mayorales de la comisión o con la propia entidad para adquirir sus tiques, “y así estará también colaborando con las próximas Fiestas Mayores Patronales”.

Por su parte, el concejal de Eventos del Ayuntamiento de Benidorm, Jesús Carrobles, ha afirmado que “se va completando el cartel de eventos para este verano en SkyFest Benidorm” y ha señalado en que el concierto de Taburete “está generando mucha expectación y estamos convencidos que será del agrado de sus fans y del público en general”.