La Plataforma en defensa de l'Ensenyament Públic Marina Baixa ha convocado una manifestació en Benidorm

La concentración ha partido del Parque de Foietes y buscaba pasar por algunas de las calles más céntricas de Benidorm, pero desde allí se han desplazado hasta la zona del cruce y por la Avenida Alfonso Puchades se han dirigido por algunas calles secundarias hasta la Plaza de la Hispanidad para acercarse finalmente hasta el Paseo de la Playa. El objetivo de esta concentración concretamente en la zona de playa de la ciudad ha sido la de reivindicar ante la patronal Hotelera HOSBEC la necesidad de contar con el máximo respaldo posible en las reivindicaciones que el profesorado mantiene ante la Generalitat Valenciana desde hace semanas.

El objetivo de esta acción como ha señalado la Plataforma de l´l'Ensenyament Públic Marina Baixa, a través de su convocatoria, es la de defender y dignificar la educación pública. Por el camino querían pasar por zonas emblemáticas del comercio y del turismo de Benidorm, para solicitar a HOSBEC su intervención y mediación en el conflicto. Para la plataforma "La mejor inversión que se puede hacer y la que más beneficios a corto y largo plazo puede reportar para el conjunto de la sociedad y para las empresas en particular, es la inversión en la enseñanza pública".