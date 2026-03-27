La Generalitat Valenciana anuncia una inversión de siete millones de euros para apoyar al sector pesquero en sus paradas biológicas

Se trata de la mayor dotación económica de estas ayudas, contempla una prima de 50 euros diarios por pescador y está dirigida a las modalidades de cerco, arrastre de fondo y palangre de superficie como ha anunciado el conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, y que están destinadas a armadores y pescadores de buques con puerto base en la Comunitat Valenciana, entre ellos los de nuestra comarca como son Villajoyosa y Altea, afectados por la paralización temporal de la actividad pesquera de la anualidad 2025, así como de aquellas personas que no presentaron su solicitud en la convocatoria de 2025 correspondiente a la anualidad 2024. Miguel Solbes, Patrón Mayor Cofradía de Pescadores de Villajoyosa valora esta propuesta

La convocatoria, enmarcada en el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA), cuenta con un presupuesto de siete millones de euros, lo que representa la mayor dotación económica destinada a estas ayudas desde su puesta en marcha.

El calendario de paradas temporales fue aprobado en la Conferencia Sectorial de Pesca de mayo de 2025, donde se acordó establecer un máximo de 52 días subvencionables por año en todas las modalidades.

El objetivo de esta línea de apoyo es reforzar la competitividad y la viabilidad de las empresas de la flota pesquera de la Comunitat Valenciana que se ven obligadas a acometer paradas temporales de su actividad, al tiempo que se fomenta la pesca sostenible y la recuperación de los recursos biológicos marinos.