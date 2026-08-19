La Generalitat invierte en 2026 cerca de 30 millones de euros en la reforma y ampliación del Hospital Marina Baixa

La Conselleria de Sanidad destinará 29,4 millones de euros durante 2026 a la reforma y ampliación del Hospital Universitario Marina Baixa. El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha recordado que esta partida forma parte de “un proyecto estratégico cuyo presupuesto global supera los 102 millones de euros, tras la actualización de su diseño para adaptarlo a las necesidades asistenciales actuales”.

El jefe del Consell ha asegurado que esta inversión prevista para 2026 “permitirá seguir avanzando en una actuación estratégica para la comarca”. “El nuevo hospital supondrá un salto cualitativo tanto en capacidad asistencial, como en modernización de las instalaciones y contribuirá a ofrecer una atención más ágil, segura y adaptada a las necesidades actuales y futuras de la población”, ha aseverado.

Precisamente, Pérez Llorca ha señalado que con esta ampliación el Hospital Marina Baixa será “un centro preparado para afrontar las necesidades sanitarias de las próximas décadas, con espacios más modernos, mayor capacidad asistencial y tecnología de última generación al servicio de los pacientes y de los profesionales”.

La ampliación del Hospital Marina Baixa supondrá un importante incremento de la capacidad asistencial del Departamento de Salud Marina Baixa. Entre las principales actuaciones destaca la incorporación de 113 nuevas camas de hospitalización, una mejora que permitirá responder al crecimiento de la demanda sanitaria de la comarca. El proyecto contempla además una nueva UCI con 14 camas, dos camas más que la actual, así como la incorporación de nuevo equipamiento diagnóstico de última generación con nuevos equipos de TAC y resonancia magnética.

Mayor actividad quirúrgica

La ampliación contempla un nuevo servicio de urgencias, con mayor capacidad que el actual. Con esta nueva área de urgencias, el hospital dispondrá de una Unidad de Corta Estancia con 12 camas y ampliará los puestos de observación, que actualmente son de 20 a 27 camas. Además, el número de boxes crecerá de 14 a 33 puestos de atención (10 camas en preingreso, 11 camas en cuidados intermedios y 12 camas en observación), lo que permitirá mejorar la capacidad de respuesta y reducir los tiempos de atención.

El nuevo bloque quirúrgico también experimentará una importante ampliación respecto del actual, al pasar de ocho a trece quirófanos. Además, se diferenciarán los espacios destinados a la Unidad de Cirugía Mayor Ambulatoria de los de cirugía convencional para optimizar los circuitos asistenciales.

Por otra parte, la nueva sala de reanimación para pacientes críticos incrementará su capacidad de tres a ocho puestos, y la nueva Unidad de Recuperación Postanestésica pasará de 11 a 16 puestos. La nueva Unidad de Cirugía Mayor Ambulatoria ampliará igualmente su capacidad de ocho a 20 puestos, lo que contribuirá a incrementar la actividad quirúrgica y a ofrecer una atención más ágil y eficiente a los pacientes.

Por último, el jefe del Consell ha enmarcado esta actuación en “la apuesta de la Generalitat por la modernización de las infraestructuras sanitarias de la Comunitat Valenciana, un objetivo reflejado en los presupuestos de 2026, que alcanzan los 9.453 millones de euros, la mayor inversión sanitaria de la historia”.