Inversión autonómica

La Generalitat invierte 149.000 euros en Confrides para la adecuación y renovación de la plaza de l'Anoguer

La Generalitat destina cerca de 550.000 euros a la recuperación del patrimonio de cinco municipios en riesgo de despoblamiento de la provincia de Alicante, entre ellos Confrides en la Marina Baixa

Onda Cero Marina Baixa

Confrides |

Callosa d’en Sarrià y Confrides reciben ayudas de la Generalitat contra la despoblación y para la recuperación del patrimonio municipal
Callosa d’en Sarrià y Confrides reciben ayudas de la Generalitat contra la despoblación y para la recuperación del patrimonio municipal | Onda Cero Marina Baixa

En Confrides, concretamente son 149.338,83 euros, para la adecuación y renovación de la plaza de l'Anoguer, situada en el núcleo histórico tradicional, mejorando este espacio público y reforzando su integración en el conjunto urbano.

Estas ayudas forman parte de la estrategia de la Generalitat para combatir la despoblación mediante la mejora del patrimonio cultural, la rehabilitación de edificios emblemáticos y la renovación de espacios de uso ciudadano, contribuyendo al mismo tiempo a impulsar el turismo de interior y generar nuevas oportunidades económicas en los municipios.

La línea de ayudas permite colaborar con los ayuntamientos en la reparación, conservación, mantenimiento, restauración y rehabilitación de bienes inmuebles con valor histórico, artístico o de interés local, así como en actuaciones de adecuación y renovación de bienes y espacios municipales de acceso o utilización pública.

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