La Generalitat anuncia un concurso internacional para completar los paseos marítimos de Benidorm con una inversión de 50 millones

La Generalitat Valenciana va a convocar un concurso internacional de proyectos, dotado con 3,8 millones de euros, para diseñar la actuación que permitirá completar los paseos marítimos de Levante y Poniente, lo que supondrá el cierre de la facha litoral de Benidorm generando una infraestructura que discurrirá junto al mar.

Así lo ha avanzado hoy el vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, en un acto celebrado en el Aula del Mar y en el que también ha participado el alcalde, Toni Pérez; y al que han asistido, entre otros, la secretaria autonómica de Medio Ambiente, Sabina Galindo; el director general de Costas, Puertos y Aeropuertos, Marc García Manzana; miembros de la Corporación Municipal y vecinos, entre ellos, propietarios del complejo Gemelos 28.

Según ha detallado Martínez Mus, la intervención para completar el cierre de la bahía contará con una inversión global cercana a los 50 millones de euros.

El conseller ha señalado que este concurso supone "el inicio de uno de los proyectos de regeneración urbana y litoral más relevantes de la Comunitat Valenciana", y ha subrayado que la Generalitat quiere atraer "el mejor talento internacional para encontrar una solución arquitectónica y paisajística a la altura de un enclave único como Benidorm".

El procedimiento permitirá seleccionar la propuesta que mejor combine excelencia arquitectónica, integración paisajística, calidad urbana, sostenibilidad y viabilidad técnica. El equipo ganador redactará el proyecto, elaborará el estudio de impacto ambiental y asumirá la dirección de las obras, mientras que las propuestas clasificadas en segundo y tercer lugar recibirán premios de 30.000 y 20.000 euros, respectivamente.

El vicepresidente ha explicado que la previsión es licitar el concurso antes de finalizar el año, conceder un plazo aproximado de tres meses para la presentación de propuestas y disponer del proyecto ganador durante el primer trimestre de 2027.

Un paseo continuo desde Vicente Llorca Alós a la Punta Llisera de Benidorm

La actuación permitirá completar la continuidad peatonal de toda la bahía de Benidorm, reforzando la conexión entre la ciudad, el paisaje y el mar. Además de mejorar la calidad urbana y ambiental del frente litoral, el proyecto aspira a convertir este espacio en una referencia internacional de arquitectura y diseño del litoral.

El alcalde ha señalado que este proyecto para completar el frente marítimo de Levante y Poniente es “una propuesta muy valiente, ilusionante y justa”, y ha trasladado su deseo de que “el Ministerio atienda y entienda que Benidorm necesita esto”. Por ello, ha aplaudido la propuesta de la Generalitat para que “los mejores equipos proyectistas del mundo acudan a esta convocatoria con el objetivo de finalizar esos paseos marítimos, de completar tanto el paseo marítimo de Poniente desde Tamarindos hasta el casco antiguo, y el paseo de Levante desde el casco antiguo hasta la Punta Llisera”.

Pero más allá de la integración y mejora urbana, y tal y como ha explicado el conseller durante la presentación, con este proyecto la Generalitat quiere "dar una solución definitiva a un problema histórico como el de Gemelos 28, que durante más de dos décadas ha permanecido sin una respuesta satisfactoria", resolviendo esta situación con seguridad jurídica, calidad urbana y el máximo respeto por el entorno.

La generación de ese nuevo tramo de paseo marítimo ha apuntado Martínez Mus, “significa mover la línea de mar de forma que ya desaparezca ese conflicto” puesto que al modificar “la fisonomía litoral” las torres ya no invadirían la zona de servidumbre de protección de la costa. Por tanto, “conseguimos el doble efecto de tener un paseo completo, digno de la ciudad de Benidorm y además solucionar de forma indirecta ese conflicto” al “permitir que esos edificios no tengan que ser derribados y vueltos a levantar, que es lo que sin duda iba a suceder”.

En este punto, el conseller ha recordado que el derribo de las torres Gemelos 28 decretada por la Justicia iba a suponer “un gasto público de todos los valencianos de 140 millones de euros como primera estimación”; una opción que “no tiene ninguna lógica, pudiendo utilizar 50 millones” con la solución aportada hoy, que además supone una mejora ambiental y ciudadana.

“Tenemos que intentarlo”, ha remarcado Toni Pérez, después de que el conseller haya informado que “planteamos esa solución en el mes de marzo al Ministerio”, sin que hasta la fecha haya habido respuesta. “Esperamos que todas las partes implicadas en esa solución de Gemelos 28 se sumen a esta iniciativa porque creo que es lógica, que es la que todo el mundo entiende como razonable y la que necesita Benidorm”, ha concluido.

Atención a las necesidades de Benidorm

Tal y como ha explicado el alcalde, el concurso internacional anunciado hoy para completar ambos paseos surge a raíz de una intensa reunión de trabajo mantenida entre el Ayuntamiento y la Conselleria. De ese encuentro, el conseller y su equipo salieron con una idea minuciosa de las necesidades de Benidorm, llegando hoy la primera de las soluciones.

Toni Pérez ha agradecido “el compromiso desde el inicio del conseller y la Generalitat con Benidorm” y ha lamentado la falta de financiación estatal desde los años 90. “Creo que los paseos marítimos de Benidorm, que son de los más transitados del mundo, merecen más respeto y atención”, ha finalizado.