Finestrat revalida la Bandera verde de ECOVIDRIO por su compromiso con el reciclaje y la sostenibilidad

Finestrat ha revalidado la Bandera Verde de Ecovidrio, un reconocimiento que distingue el compromiso del municipio con el reciclaje de envases de vidrio, la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático. Este distintivo es fruto del trabajo conjunto del Ayuntamiento, la ciudadanía y el sector hostelero para avanzar hacia un modelo de economía circular y para promover hábitos de consumo más responsables.

Durante los meses de junio, julio y agosto de 2026, Finestrat ha recogido un total de 60.570 kilos de envases de vidrio, una cifra que ha permitido evitar la emisión de 35 toneladas de CO₂ a la atmósfera. Estos resultados ponen de manifiesto la importancia de la colaboración ciudadana y de la implicación de los establecimientos hosteleros para reducir el impacto ambiental y mejorar la gestión de los residuos.

“Logramos la Bandera Verde en 2023. La revalidamos en 2024, 2025 y también en 2026, lo que evidencia nuestro compromiso con la protección del entorno natural y la promoción de prácticas sostenibles, poniendo en valor la participación de vecinos, vecinas y profesionales de la hostelería como parte esencial para avanzar hacia un municipio más respetuoso con el medio ambiente. Sin duda, cada vez que hacemos el gesto de separar el vidrio para depositarlo en un contenedor estamos contribuyendo a evitar la emisión de toneladas de C02 a la atmósfera así como la llegada de este tipo de residuos al mar”, afirmó la concejala de Medio Ambiente, Estela Álvarez.

La campaña de Ecovidrio reconoce así el esfuerzo realizado por el municipio para impulsar el reciclaje, especialmente durante los meses de verano, cuando aumenta la actividad turística y, con ella, la generación de residuos de envases.

Premio por su implicación ambiental

Además de revalidar la Bandera Verde, Finestrat ha sido reconocido como uno de los municipios con mejor puntuación de la Comunitat Valenciana, con un total de 1.225,5 puntos. Como recompensa, Ecovidrio concederá al municipio una jornada de concienciación ambiental, que podrá consistir en una limpieza de un entorno natural o en actividades desarrolladas por educadores ambientales en la localidad. La acción se concretará próximamente de forma coordinada con la entidad.

En cuanto a la entrega oficial de las Banderas Verdes de la Comunitat Valenciana será en un acto que tendrá lugar en Valencia el viernes, 11 de diciembre, a las 12:00 horas.