Finestrat refuerza la limpieza de caminos rurales para mejorar la seguridad y prevenir incendios

El Ayuntamiento de Finestrat continúa reforzando las actuaciones de mantenimiento y prevención en las zonas rurales del municipio con una nueva campaña de limpieza y desbroce de caminos y espacios municipales, una intervención que combina la mejora de la seguridad y accesibilidad con la prevención frente al riesgo de incendios forestales.

Los trabajos se están desarrollando en las diferentes urbanizaciones y partidas rurales de Finestrat como El Molí, El Toll, Racó Bosuna, La Tapià-Umbría, La Sima, El Realet, Els Cremats y L’Alqueria, La Foia, Camí de L’Alfàs, Pla Sellés así como en otros puntos del término municipal donde es necesario actuar sobre la vegetación.

En su visita a los trabajos, la alcaldesa de Finestrat, Nati Algado, junto a la edil de Medio Ambiente, Estela Álvarez y el concejal de Partidas rurales, Tomás Sellés, destacó que “mantener en buenas condiciones nuestros caminos rurales es una cuestión de seguridad, especialmente para las personas que viven en viviendas diseminadas, pero también es una medida fundamental de prevención frente a los incendios forestales”.

“Desde el Ayuntamiento queremos seguir trabajando durante todo el año en el mantenimiento de nuestro término municipal, anticipándonos a las necesidades y actuando allí donde sea necesario. La prevención es clave y estas actuaciones nos permiten tener caminos más accesibles y espacios con menor carga de vegetación”, ha añadido la alcaldesa.

Los trabajos incluyen el desbroce y tratamiento de la vegetación en diferentes zonas, especialmente en aquellos puntos donde la acumulación de vegetación puede dificultar el acceso o incrementar el riesgo ante un posible incendio. Además, permiten mejorar las condiciones de circulación por caminos que dan acceso a viviendas y explotaciones situadas en el entorno rural.