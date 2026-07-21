Finestrat refuerza su compromiso con la infancia y la juventud con la renovación del convenio con el Grupo Scout del municipio

El Ayuntamiento renueva el convenio de colaboración con el Grupo Scout Finestrat con el objetivo de apoyar y fortalecer la importante labor social que desarrolla esta entidad juvenil en el municipio. La Alcaldesa, Nati Algado y la presidenta del Grupo, Cristina Alejos, rubricaron este acuerdo. En el momento de la firma también estuvo presente la edil de Infancia y Juventud, Sara Llorca.

“En una sociedad cada vez más digitalizada, las actividades scout representan una alternativa de gran valor porque favorece la socialización presencial de los más jóvenes. Y lo hace a través de jornadas en las que priman valores como el trabajo en equipo, el respeto al entorno, la responsabilidad, la solidaridad y el aprendizaje a través de la experiencia. Por todo ello, seguimos apoyando al Grupo Scout Finestrat”, la edil de Infancia y Juventud, Sara Llorca.

El convenio, cuya cuantía asciende a 5.000 €, contribuye a hacer posible el desarrollo de estas actividades en el medio natural. Como ejemplo de esta labor, durante este año el Grupo Scout Finestrat ha realizado su campamento de verano en los Pirineos, una experiencia educativa en la que niños, niñas y jóvenes convivieron durante varios días en plena naturaleza, realizando rutas de montaña, actividades de aventura, educación ambiental y aprendizaje en valores, consolidando el escultismo como una herramienta de educación no formal vinculada al respeto y conocimiento del medio natural.

Los grupos Scout desempeñan una función fundamental en la formación de la juventud local, ofrecen espacios seguros donde aprender valores, desarrollar habilidades personales y sociales, fomentar la autonomía y disfrutar de un ocio saludable alejado del uso excesivo de las pantallas.

A través de este acuerdo, el consistorio reafirma su compromiso con una entidad local, el Grupo Scout Finestrat, que promueve el desarrollo integral de la infancia y la juventud mediante una metodología educativa basada en el contacto directo con la naturaleza. A lo largo del año, el grupo organiza rutas de senderismo, acampadas, campamentos, actividades de orientación, educación ambiental, voluntariado y proyectos comunitarios, fomentando el respeto por el entorno natural, la autonomía personal y el trabajo en equipo.

“Desde aquí también queremos dar las gracias por su implicación a todas las familias, voluntarios y responsables del Grupo Scout Finestrat. Sin duda, su esfuerzo contribuye fortalecer el tejido asociativo local y a generar oportunidades para que la juventud participe activamente en la vida del municipio, desarrollando valores como la solidaridad, la inclusión, la igualdad, el compromiso con nuestra localidad y con la preservación de nuestro entorno natural”.

Más de 80 personas componen actualmente el grupo Scout Finestrat con niños y niñas desde 6 años de edad.