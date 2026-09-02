Finestrat incorpora 3 nuevas paradas de autobús y amplía horarios para atender la demanda vecinal

Finestrat incorpora 3 nuevas paradas de autobús: una en la calle Costa Brava de la urbanización Terra Marina y dos en la Avenida América, en ambos sentidos de circulación. El refuerzo de transporte público también incorpora nuevas expediciones: Salida del BUS desde Finestrat pueblo hacia Benidorm a las 21:05 horas. Y Salida desde Benidorm (Hotel Bali) en dirección a Finestrat a las 20:35h.

Los nuevos horarios han empezado este mes de septiembre y se han establecido teniendo en cuenta realidades trasladadas por los vecinos/as como la posibilidad de participar en actividades extraescolares, deportivas o culturales.

Con esta ampliación, Ayuntamiento y Generalitat dan respuesta a una reivindicación vecinal y adaptan el transporte público a un Finestrat que crece y que necesita que sus servicios sigan adaptándose a este crecimiento y a las necesidades de movilidad de su población.

Mejor conexión entre los principales núcleos de Finestrat

La línea 15 conecta Finestrat Pueblo con Balcón, Golf Bahía, el Bulevar Comercial, Cales y Atalaies y Benidorm, con los recorridos previstos en el servicio ampliado a partir de septiembre.

Por su parte, también se ofrece en el municipio la línea 19 que conecta Finestrat Pueblo con el Bulevar Comercial, Cales y Atalaies, el Hospital Comarcal y Villajoyosa y la línea 14 que conecta Finestrat Pueblo con Cales y Atalaies y Benidorm, con llegada a Salto del Agua.

Asimismo, las líneas existentes permiten conectar Finestrat con el resto de la red de transporte público colectivo mediante transbordo, principalmente en el Bulevar comercial de Finestrat y en Cales y Atalaies, facilitando también la conexión con FGV.

Estas mejoras se enmarcan en el contrato en servicio CE-711, puesto en servicio en 2026 y que desde el primer momento incorporó mejoras. El servicio ampliado contempla expediciones desde primera hora de la mañana hasta la noche, con horarios diferenciados en función de la línea y del sentido del recorrido.