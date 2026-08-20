Finestrat incorpora 3 nuevas paradas de autobús y amplía horarios para atender la demanda vecinal

Así lo señaló la alcaldesa, Nati Algado, en la presentación del refuerzo del servicio de transporte público, junto al Vicepresidente tercero y Conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación de la Generalitat Valenciana, Vicente Martínez Mus, el Secretario Autonómico, Javier Sendra, el Director General de Transporte, Manuel de los Ríos y la concejala de Movilidad, Beatriz Quintillán. También asistió al acto el diputado autonómico y Presidente del Consorci Mare Residus, José Ramón González de Zárate.

En su intervención, la alcaldesa de Finestrat, Nati Algado, puso en valor la colaboración entre ambas administraciones para dar respuesta a una reivindicación vecinal: “Es una necesidad real que nos han trasladado los vecinos y vecinas. Esa necesidad se convirtió en una prioridad para este equipo de gobierno. Llevamos tiempo trabajando en ello. Somos un municipio en crecimiento y, gracias a la Generalitat, respondemos a ese crecimiento y a las nuevas necesidades de movilidad del municipio”. “Más allá del transporte, también es una cuestión de autonomía y de calidad de vida. A partir de septiembre incorporamos 3 nuevas paradas, en Avenida América y en el interior de Terra Marina. Esto va a permitir que vecinos y vecinas, jóvenes y mayores, puedan utilizar el transporte público para venir a actividades deportivas, educativas, culturales… Y esto solo es el primer paso. Finestrat sigue creciendo. Y tenemos que acompañar este crecimiento con más servicios, con más conexión, para todos los núcleos de población y también con los municipios del entorno”.

Por su parte, el vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, tras reunirse con la alcaldesa de Finestrat, Nati Algado, destacó que “esta ampliación supone más transporte público para un municipio en crecimiento y permite mejorar la cobertura del servicio en las zonas donde se están produciendo nuevos desarrollos”.

NUEVAS PARADAS

Las principales novedades. Finestrat incorpora 3 nuevas paradas de autobús: una en la calle Costa Brava de la urbanización Terra Marina y dos en la Avenida América, en ambos sentidos de circulación.

Como ejemplos para las personas usuarias de la línea 15 habrá estos horarios de paso, por 1ª vez, en Avenida América y Terra Marina:

Sentido IDA. Salida desde Finestrat (pueblo) a las 17:05, a las 20:05 y a las 21:05. Hace parada en Avenida América y calle Costa Brava (Terra Marina) a las 17:20 horas, a las 20:20 y a las 21:20 horas, respectivamente.

Sentido VUELTA. Salida desde Benidorm o Villajoyosa hacia Finestrat (Pueblo): a las 17:35h, a las 18:35h y a las 20:35 horas. Hace parada en la c/Costa Brava (Terra Marina) a las 17:48h, a las 18:48h y a las 20:48h. respectivamente.

NUEVAS EXPEDICIONES

El refuerzo de transporte público también incorpora nuevas expediciones: Salida del BUS desde Finestrat pueblo hacia Benidorm a las 21:05 horas. Y Salida desde Benidorm (Hotel Bali) en dirección a Finestrat a las 20:35h.

Los nuevos horarios empezarán en septiembre y se han establecido teniendo en cuenta realidades trasladadas por los vecinos/as como la posibilidad de participar en actividades extraescolares, deportivas o culturales. “Queremos que las familias de Finestrat, vivan donde vivan, se puedan plantear de manera real asistir a las actividades deportivas, culturales, educativas que organizamos desplazándose en autobús hasta Finestrat”.

Con esta ampliación, Ayuntamiento y Generalitat dan respuesta a una reivindicación vecinal y adaptan el transporte público a un Finestrat que crece y que necesita que sus servicios sigan adaptándose a este crecimiento y a las necesidades de movilidad de su población.

Mejor conexión entre los principales núcleos de Finestrat

La línea 15 conecta Finestrat Pueblo con Balcón, Golf Bahía, el Bulevar Comercial, Cales y Atalaies y Benidorm, con los recorridos previstos en el servicio ampliado a partir de septiembre.

Por su parte, también se ofrece en el municipio la línea 19 que conecta Finestrat Pueblo con el Bulevar Comercial, Cales y Atalaies, el Hospital Comarcal y Villajoyosa y la línea 14 que conecta Finestrat Pueblo con Cales y Atalaies y Benidorm, con llegada a Salto del Agua.

Asimismo, las líneas existentes permiten conectar Finestrat con el resto de la red de transporte público colectivo mediante transbordo, principalmente en el Bulevar comercial de Finestrat y en Cales y Atalaies, facilitando también la conexión con FGV.

Estas mejoras se enmarcan en el contrato en servicio CE-711, puesto en servicio en 2026 y que desde el primer momento incorporó mejoras. El servicio ampliado contempla expediciones desde primera hora de la mañana hasta la noche, con horarios diferenciados en función de la línea y del sentido del recorrido.