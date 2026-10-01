Finestrat destina 1’2 millón € a climatizar los dos colegios de Infantil y Primaria

El Ayuntamiento de Finestrat da un paso decisivo para mejorar el bienestar de la comunidad educativa con una inversión de 1’2 millón € destinada a la instalación de sistemas de climatización y ventilación en los dos centros educativos de Infantil y Primaria, el CEIP Balcó de Finestrat y el CEIP Puig Campana. Y en la sesión plenaria de hoy se aprobó la autorización para distribuir este gasto con 700.000€ para este año y 580.261,15€ en el próximo ejercicio.

“En el pleno de hoy hemos abordado la instalación de la climatización en los dos colegios, Puig Campana y Balcó de Finestrat. Una inversión que se aproxima a los 1’3 millón de € con el objetivo de que nuestros niños y niñas de Infantil y Primaria, así como todo el personal docente, desarrollen su actividad diaria en las mejores condiciones posibles teniendo en cuenta las olas de calor que son cada vez más frecuentes y prolongadas en el tiempo», indicó la alcaldesa, Nati Algado, al término del pleno. “También hemos aprobado la actualización del Plan de Prevención de incendios forestales porque hay que proteger el monte y también hay que proteger esa zona interfaz urbano forestal, esos perímetros de interfaz urbano-forestal próximos a las urbanizaciones y que había que incluirlos”.

Además, ha sido aprobada la creación del Consejo Local de Infancia y Adolescencia (CLIA), un nuevo órgano de participación que permitirá incorporar de manera efectiva la voz de niños, niñas y adolescentes en cuestiones municipales que afectan a su vida cotidiana. “Los mayores tenemos que aprender a escuchar. Y a los pequeños tenemos que darles voz. Por eso, aprobamos el reglamento del CLIA para que niños, niñas y adolescentes nos digan cómo quieren y cómo ven Finestrat”.

Por unanimidad de la corporación en la sesión plenaria ha sido aprobada la concesión del “Escut d’Or de Finestrat a José Vicente Algado Climent. Con una extraordinaria carrera profesional como director, desarrollada tanto en España como más allá de nuestras fronteras, José Vicente Algado sigue manteniendo su especial vinculación con Finestrat como director titular de l’Agrupació Coral y también como miembro del Centre Musical Puig Campana.