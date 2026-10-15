Finestrat cuenta con un nuevo bulevar verde de La Penya para fomentar la movilidad sostenible

La Alcaldesa de Finestrat, Nati Algado, junto a miembros de la corporación municipal y equipo técnico de la obra visitó esta mañana el Bulevar verde peatonal y ciclista de La Penya, una actuación que transforma el acceso Sur al casco histórico a través de la carretera CV-767 y crea una nueva conexión sostenible entre el casco histórico y el entorno deportivo de La Foia. La actuación ha supuesto una inversión de 1’8 Millón de €, de los cuales 1 millón € corresponden a fondos europeos Next Generation EU, en el marco del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD).

La alcaldesa de Finestrat, Nati Algado, destacó que “este bulevar es una nueva manera de conectar nuestro casco histórico con la zona deportiva de La Foia y con la Plaça de la Unió Europea, donde está nuestra Casa de la Cultura”. “Estamos creando espacios para que las personas puedan caminar y desplazarse en bicicleta de una forma más segura, cómoda y agradable, al mismo tiempo que mejoramos la imagen y la integración paisajística de uno de los principales accesos a nuestro casco histórico, poniendo en valor la emblemática imagen de las casas colgantes sobre La Penya”, señaló la primera autoridad local.

Algado también puso el foco en las infraestructuras hidráulicas ejecutadas: “Esta obra tiene una segunda dimensión fundamental, que muchas veces no es tan visible: la renovación de las redes de pluviales y residuales para dar una respuesta más eficaz al agua de lluvia y reducir el riesgo de inundaciones”.

Detalles de la actuación

El Bulevar verde de La Penya responde a una necesidad pues en este tramo de la CV-767 por debajo de La Penya no existían viales públicos urbanizados y adecuados al tránsito peatonal o ciclista. Esta actuación favorece, por tanto, los desplazamientos a pie y en bicicleta al generar un itinerario seguro, accesible e integrado en el paisaje. Para ello, han creado una plataforma paralela a la CV-767 que discurre por debajo de La Penya y que incorpora un carril bici de 3 metros de anchura y una acera peatonal de 2,50 metros.

La intervención se completa con alumbrado LED, señalización, elementos de protección y un paseo verde con arbolado y bancos, mejorando tanto la seguridad como la calidad paisajística de uno de los principales accesos a Finestrat. Esta actuación también ha permitido intervenir en el aparcamiento del Museo donde han renovado asfaltado, han reordenado las plazas y mejorado la señalización. También se ha aprovechado para implementar varias fuentes urbanas, con bebedero para mascotas.

El itinerario de unos 500 m de longitud conecta el casco urbano con importantes equipamientos municipales como la zona polideportiva de La Foia o el aparcamiento municipal, facilitando los desplazamientos cotidianos sin necesidad de utilizar el vehículo privado. La alcaldesa ha subrayado que la financiación europea “nos ha permitido abordar una actuación de gran envergadura, una infraestructura que combina movilidad sostenible, mejora urbana, protección frente a episodios de lluvia y puesta en valor de nuestro entorno”. “Queremos que Finestrat siga creciendo de manera ordenada y sostenible, conectando sus espacios y poniendo a las personas en el centro de la planificación urbana. Este bulevar es un ejemplo de esa transformación y de cómo una inversión puede mejorar la vida cotidiana de nuestros vecinos y vecinas”, ha concluido.

La actuación se enmarca en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, correspondiente a la Convocatoria Extraordinaria 2021, Eje 2 de Eficiencia Energética y, concretamente, a la actuación nº 10: “Bulevar verde peatonal. Conexión casco urbano-entorno rural (CV-767)”. Las obras han tenido un plazo de duración de 12 meses.