El Ayuntamiento de Finestrat continúa ampliando su red municipal de recarga para vehículos eléctricos con la instalación de un nuevo punto en el aparcamiento del CEIP Balcó de Finestrat (Avenida Sevilla). Esta infraestructura, de 44 kW de potencia (22 kW + 22 kW), permite la conexión simultánea de dos vehículos.

Su ubicación en el aparcamiento del colegio responde a un criterio de comodidad y accesibilidad, especialmente para las familias que utilizan vehículos eléctricos para sus desplazamientos diarios. “De este modo, vecinos y vecinas pueden aprovechar los tiempos de espera en la entrada y salida del centro educativo, o mientras están el parque o participando en actividades extraescolares para recuperar autonomía en sus vehículos, sin necesidad de modificar sus rutinas”, señaló el concejal de Fondos Europeos, Héctor Baldó, quien visitó la instalación junto al Ingeniero técnico responsable de la actuación, José Llorca.

Esta nueva instalación se suma a la infraestructura municipal de recarga eléctrica, cuyo uso está ofreciendo resultados especialmente positivos en enclaves estratégicos del municipio. Es el caso del punto de recarga situado en el paseo de la playa de La Cala de Finestrat. A falta de un trimestre para cerrar el balance anual esta estación ha dado servicio a más de 650 usuarios diferentes, evitando así la emisión de cerca de 42 toneladas de CO₂.

“El punto de recarga de La Cala lidera la transición hacia el turismo sostenible. Sin duda, es de los que registra una mayor ocupación pues roza a diario el 100% de recargas”. Para favorecer la rotación de vehículos el sistema contempla un tiempo máximo de recarga de dos horas, “permitiendo así que más usuarios puedan acceder a este servicio”. Estos datos reflejan la demanda de este tipo de infraestructuras en una de las zonas de mayor afluencia turística y comercial de Finestrat “y ponen de manifiesto el papel de la red municipal en el impulso de una movilidad más sostenible”, indicó el concejal de Fondos Europeos, Héctor Baldó.“Con más de 100 puntos de recarga de vehículos eléctricos por todo el término municipal Finestrat se consolida como municipio de referencia en la provincia. Un ejemplo más de nuestro compromiso con la movilidad sostenible y la eficiencia energética”.

Los puntos municipales de recarga se pueden encontrar en:

Parking municipal para 4 vehículos.

Avenida Benidorm

Bulevar comercial (Avenida País Valencià) con carga ultra rápida para 4 vehículos.

Urbanización Golf Bahía (para 2 vehículos).

Paseo de La Cala

Y el más reciente, en el parking del CEIP Balcó de Finestrat. Esta actuación tiene un presupuesto de 23.275,32€, de los cuales 20.044,87 son fondos Next Generation EU, dentro del Plan de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea.

Las recargas pueden realizarse desde la App de Recarga Pública Iberdrola que permite geolocalizar, reservar y también abonar las recargas a través del móvil de forma sencilla.

Además, se ha aprovechado esta actuación para habilitar en esta misma zona 2 plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida y/o personas con discapacidad.

Con estas actuaciones, el Ayuntamiento sigue avanzando en su estrategia de movilidad sostenible, acercando los puntos de recarga a espacios de uso cotidiano y a zonas de gran actividad turística y comercial. Una apuesta que busca facilitar el uso del vehículo eléctrico, reducir las emisiones contaminantes y ofrecer nuevos servicios tanto a residentes como a visitantes.