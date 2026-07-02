Finaliza el proyecto Smart City financiado por EU que incluye un sistema de gestión inteligente de aparcamiento

El Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi ha finalizado la ejecución del contrato de suministro e instalación de infraestructuras de conectividad y sensórica, una actuación estratégica que pone el foco en la mejora de la movilidad urbana, la gestión del aparcamiento y la digitalización de los servicios públicos, en el marco del modelo de Destino Turístico Inteligente (DTI).

Uno de los ejes principales del proyecto es la implantación de un sistema de parking inteligente en la zona del Mercadillo y su entorno, que permite conocer en tiempo real la ocupación de los aparcamientos y mejorar la organización del tráfico en momentos de mayor demanda. Para ello se han instalado sistemas de reconocimiento automático de matrículas (ANPR) y paneles LED informativos, que facilitan a los conductores información actualizada sobre la disponibilidad de plazas.

Este sistema se complementa con otros elementos de sensorización desplegados en distintos puntos del municipio, que permiten analizar y gestionar de forma más eficiente la movilidad en el espacio público.

El proyecto incluye además equipamientos tecnológicos en el ámbito de la playa inteligente, con la instalación de una estación meteorológica y dispositivos en el entorno del Paseo de las Estrellas y la Oficina de Turismo, que aportan información ambiental y de apoyo a la gestión del litoral.

Asimismo, se han incorporado sistemas de control y análisis en espacios como la zona deportiva, la calle Federico García Lorca y el Paseo de las Estrellas, así como una red de dispositivos conectados a una plataforma tecnológica que integra todos los datos generados por el sistema.

En conjunto, la información recogida permite al Ayuntamiento disponer de una visión global del funcionamiento del municipio, especialmente en lo relativo a movilidad, ocupación de espacios y gestión de servicios, facilitando la toma de decisiones basada en datos.

El concejal de Turismo, Playas y Medio Ambiente, Luis Miguel Morant, ha señalado que “la incorporación de estas herramientas supone un avance importante en la gestión de la movilidad urbana, porque nos permite actuar con datos reales y no con estimaciones”. Morant ha añadido que “especialmente en zonas de alta demanda como el entorno del Mercadillo, esta información es clave para mejorar la organización del tráfico y la experiencia de residentes y visitantes”.

Por su parte, la concejala de Fondos Europeos, Dolores Albero, ha destacado que “la llegada de estos proyectos demuestra cómo la financiación europea está contribuyendo a modernizar la gestión municipal con soluciones útiles y aplicables al día a día”. Albero ha subrayado que “no se trata solo de incorporar tecnología, sino de integrarla de forma efectiva en la toma de decisiones para mejorar la eficiencia y la sostenibilidad del municipio”.

El contrato, adjudicado a la empresa Gimeno Digital Technologies SL, ha supuesto una inversión de 201.000 euros, financiados íntegramente con fondos europeos en el marco de la Estrategia de Sostenibilidad Turística en Destinos, integrada en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea – NextGenerationEU.

Esta actuación se enmarca en el desarrollo del Plan Director DTI de l’Alfàs del Pi y del modelo de Destino Turístico Inteligente de la Comunitat Valenciana (DTI-CV), que impulsa la digitalización, la sostenibilidad y la gestión basada en datos como herramientas para mejorar la eficiencia de los servicios públicos y la experiencia turística.

El Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi ha recibido un total de 4.480.000 euros en subvenciones europeas destinadas a la ejecución de dos Planes de Sostenibilidad Turística en Destino, orientados a impulsar la modernización, la accesibilidad y la sostenibilidad del municipio