El Festival de Cine de l'Alfàs homenajea a tres imprescindibles del séptimo arte

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, entregaba el tercer faro de la noche al actor Eduard Fernández, quien tras reconocer el pudor que siente cada vez que recoge un premio, reivindicaba “los festivales como este, con 38 años, más o menos el tiempo que llevo en esta profesión”, como espacios imprescindibles para el cine.

Un tiempo que vuela, al que también hacía referencia el primer homenajeado de la noche. “Es un honor que tengamos a un actor tan grande como Miguel Rellán”, reconocía la periodista Isabel Gemio, encargada de entregarle el Faro de Plata. Sus palabras dieron paso a una prolongada ovación, con el público puesto en pie, que dejó al actor visiblemente emocionado, para volver a sacar a relucir el paso del tiempo. "Hace cuatro días yo era un mocoso ingenuo que iba llamando a las puertas... y de repente soy un veterano. Con este aplauso y con este premio, empiezo a comprender que es posible, por fin, que sirva para este oficio”.

La actriz Luisa Gavasa, recibía el galardón de manos de la actriz Ana Turpin y de su hijo Pablo Tobías, haciendo referencia a los faros de su vida, un abuelo valenciano republicano, al igual que su padre, una madre del siglo XXI de quienes aprendió "el amor a la justicia, a la libertad y, sobre todo, al prójimo", y su hijo que sigue iluminando su camino.

De nuevo el tiempo salía a la palestra, para saldar una deuda pendiente del festival quince años atrás, con la actriz Raquel Guerrero, miembro del jurado de esta edición, desconocedora de que esta edición le había preparado una sorpresa. Luis Larrodera recordó que en 2011 obtuvo el premio a la Mejor Actriz por el cortometraje Camas, de Manuela Moreno, pero no pudo recogerlo porque aquel mismo día estaba representando una función de microteatro. “Me quedé entonces con mucha pena y hoy me has hecho llorar una vez más”.

Una noche de estrellas, muchas risas, largas ovaciones, alguna lágrima inesperada y mucha emoción compartida. Así se ha puesto en marcha la trigésimo octava edición del Festival de Cine y Cortometrajes de l'Alfàs del Pi, una gala inaugural que ha vuelto a demostrar por qué este certamen es, casi cuatro décadas después de su nacimiento, uno de los grandes festivales de la provincia de Alicante.

El Auditorio de la Casa de Cultura se vistió de gala para recibir a profesionales del sector, autoridades y público en una ceremonia conducida con brillantez por el actor, humorista y guionista Agustín Jiménez, que imprimió a la noche el equilibrio perfecto entre el humor y la emoción. Sobre el escenario, tres nombres propios concentraron todas las miradas: Eduard Fernández, Miguel Rellán y Luisa Gavasa, tres intérpretes imprescindibles del panorama audiovisual español que recibieron el Premio Faro de Plata, máximo reconocimiento honorífico del Festival, por unas trayectorias construidas desde el talento, la honestidad y el compromiso con la interpretación.

La gala comenzó con la intervención del director del Festival, Luis Larrodera, quien dio la bienvenida a una nueva edición recordando que el certamen continúa creciendo sin perder su esencia. "Para nosotros es un auténtico orgullo y un auténtico honor poder decir que formáis parte de la historia de este Festival. Saldamos una deuda pendiente con los tres", afirmó dirigiéndose a los homenajeados, que desde este año contarán también con su estrella en el Paseo de la Fama del Albir.

Larrodera puso además el acento en el carácter abierto y popular del Festival, concebido para acercar el cine a todos los públicos a través de una programación que durante los próximos días reunirá proyecciones, cortometrajes, encuentros con profesionales, actividades culturales y propuestas para toda la familia.

También tomó la palabra el alcalde de l'Alfàs del Pi, Vicente Arques, quien reivindicó el valor de la cultura como motor de desarrollo social y económico y recordó que el Festival constituye uno de los grandes emblemas del municipio.

Arques destacó la estrecha relación entre cine y turismo, dos ámbitos capaces de proyectar la imagen de un territorio mucho más allá de sus fronteras. "El cine tiene el poder de mostrar paisajes, despertar emociones y convertir destinos en lugares inolvidables", señaló, subrayando que el Festival se ha consolidado como uno de los grandes reclamos turísticos y culturales de la Costa Blanca y uno de los pilares del proyecto L'Alfàs 2026. Año Cultural, una iniciativa que reafirma la apuesta del municipio por la cultura como eje de convivencia, desarrollo y proyección exterior.

La inauguración de esta 38 edición confirma, una vez más, la excelente salud de un certamen que nació con el objetivo de apoyar el cortometraje y a los nuevos creadores, y que casi cuatro décadas después continúa creciendo sin renunciar a ese carácter cercano, participativo y abierto que lo ha convertido en una referencia imprescindible del calendario cinematográfico. Durante los próximos días, l'Alfàs del Pi volverá a vivir intensamente el cine con una programación que incluye proyecciones, encuentros con profesionales, actividades culturales y la competición oficial de cortometrajes, consolidando al municipio como uno de los grandes puntos de encuentro del cine español.