La ‘Fancy Dress Party’ prevé reunir a más de 30.000 personas para disfrutar en Benidorm

Las calles de mayor afluencia turística del Rincón de Loix de Benidorm volverán a llenarse de colorido el próximo jueves, 12 de noviembre, apenas un día después de finalizar las Festes Majors Patronals de la ciudad, con la celebración de la conocida ‘Fancy Dress Party’, una fiesta de disfraces que atrae cada año a miles de turistas nacionales e internacionales, especialmente británicos, y que es “todo un referente de disfrute y diversión”, según ha indicado hoy el concejal de Eventos, Jesús Carrobles. El edil ha presentado esta nueva edición en compañía de Rubén Navarro, en representación de Abreca, y de Manolo Nieto, impulsor de esta celebración hace ahora 32 años en el pub Sinatra’s.

Carrobles ha recordado que esta fiesta “no ha hecho más que crecer en los últimos años hasta convertirse, posiblemente, en la mayor fiesta de disfraces de Europa”, el lema con el que este año se va a promocionar el evento. “Arrancó de una forma particular, muy informal, y con el paso de los años ha ido creciendo hasta convertirse en un evento que congrega a unas 30.000 personas”, ha señalado el edil, afirmando también que “empezó con protagonismo del público británico, pero cada vez incorpora a más asistentes de otras nacionalidades, así como a turistas españoles y ciudadanos de Benidorm y de otros municipios de la comarca o de la provincia que vienen atraídos y con ganas de sumarse a esta gran fiesta”.

El concejal, que también tiene delegadas las competencias de Seguridad Ciudadana, ha reconocido la “complejidad” de organizar la seguridad del evento de esta envergadura, que se celebra en una zona abierta, como son principalmente las calles Gerona, Lepanto y Mallorca, y en la que el público se va incorporando de manera paulatina a lo largo de toda la jornada. Tanto las concejalías de Eventos como la de Seguridad Ciudadana “llevamos meses trabajando en el evento y coordinando todas las medidas con los empresarios de ocio y con la Policía Nacional, Protección Civil”, etc. No obstante, Carrobles ha enfatizado el “buen ambiente” existente, ya que a pesar de la grandísima afluencia de público “nunca ha habido ninguna intervención conflictiva porque la gente viene a pasárselo bien”.

Con respecto a la organización de este año, el concejal ha recordado que la Policía Local cerrará la circulación rodada en las calles Gerona y Lepanto alrededor de las 11 de la mañana para garantizar la seguridad de tráfico y peatones. En cuanto a la participación de los locales, se calcula que tomarán parte en la organización de una u otra forma más de medio centenar, con la Cabalgata multicolor que tendrá lugar pasadas las 16 horas como acto central. Hasta el momento, según Abreca, ya se han sumado a la misma 18 carrozas y grupos de baile y animación, por encima de los números de la pasada edición. Además, habrá refuerzos de servicios de Policía Local, Nacional, Protección Civil y servicios sanitarios para garantizar la seguridad ante cualquier incidencia que se pueda producir.

Por su parte, tanto Rubén Navarro como Manolo Nieto han explicado que “cada vez hay más locales que se implican y más público” y han dicho que su objetivo es que este evento “cada año siga creciendo, que venga más gente y de más lugares distintos, como ya está ocurriendo en las últimas ediciones”.

Asimismo, han destacado que se trata de una fiesta “muy segura y sin apenas incidentes gracias al trabajo de todos, a la colaboración del Ayuntamiento y al buen ambiente del público, tanto de británicos como de belgas, holandeses o españoles que cada vez participan más”, muchos de los cuales vienen a la ciudad expresamente ese jueves para disfrutar de la ‘Fancy’, mientras que otros alargan sus estancias, desde principios de la semana o hasta pasado el fin de semana posterior “para disfrutar también de Benidorm y de su oferta”.